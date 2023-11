Tỷ giá VND/USD đảo chiều sau khi áp lực quốc tế hạ nhiệt

(TBTCO) - Trong nửa đầu tháng 11/2023, tỷ giá VND/USD đã có xu hướng giảm khi đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế. Dự báo tỷ giá VND/USD có thể dao động trong khoảng 24.300 - 24.500 VND/USD trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của MBS Research, từ đầu tháng 11 tới cuối tuần qua, tỷ giá trong nước đã có xu hướng giảm khi đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế.

Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng đang giao dịch xung quanh vùng 24.293 VND/USD, giảm 1% so với đỉnh, song vẫn tăng 2,8% so với đầu năm. Tỷ giá tự do ít biến động hơn khi vẫn giao dịch xung quanh mức 24.550 VND/USD tại các phiên gần nhất. Tỷ giá trung tâm cũng đã giảm mạnh trong tuần và hiện đang giao dịch 23.971 VND/USD.

Thông tin về CPI Mỹ sụt giảm mới công bố đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số DXY Index xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, hiện ở mức 104,3 điểm, giảm 2,5% từ mức đỉnh trong tháng 10 năm nay.

Cụ thể, chỉ số CPI tháng 10 của Mỹ tăng 3,2% so với năm 2022, không thay đổi so với tháng 9. Thông tin này mang đến hy vọng giá cả đang giảm bớt áp lực lên nền kinh tế Mỹ, khiến thị trường kỳ vọng rằng FED đã hoàn thiện chu trình tăng lãi suất.

Chuyên gia của MBS cho rằng, một vài yếu tố vĩ mô tích cực như: Thặng dư thương mại 10 tháng năm 2023 ước đạt 24,6 tỷ USD; lượng kiều hối dự kiến đạt 14 tỷ USD trong năm 2023; FDI thực hiện tại Việt Nam đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 10 với mức tăng của 10 tháng là 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15,9 tỷ USD… sẽ góp phần giảm áp lực lên tỷ giá vào cuối năm.

“Chúng tôi dự báo tỷ giá VND/USD có thể dao động trong khoảng 24.300 - 24.500 VND/USD trong những tháng cuối năm, với tình trạng chênh lệch lãi suất USD và VND vẫn đang được duy trì đồng thời nhu cầu ngoại tệ tăng cao thường xảy ra trong giai đoạn cuối quý” - Chuyên gia của MBS cho hay./.