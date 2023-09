Tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2023 có thể đạt mục tiêu ít nhất 95%

(TBTCO) - Mức giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2023 là cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, không chỉ số tương đối mà còn cả số tuyệt đối. Từ nay đến cuối năm, mục tiêu giải ngân đạt ít nhất 95% mà Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu là có thể đạt được.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều muộn ngày 9/9.

Ba động lực thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 là cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, không chỉ số tương đối mà còn cả số tuyệt đối. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu cao trong giải ngân từ nay đến cuối năm 2023, dù số vốn tương đối lớn, danh mục dự án nhiều. Năm nay hoàn toàn có thể đạt mục tiêu giải ngân ít nhất 95% vốn đầu tư công như Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu, tức hơn 676.000 tỷ đồng, Thứ trưởng cho hay.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp Chính phủ đã đề ra trong các nghị quyết về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cũng như Nghị quyết 105 của Chính phủ, thì điều quan trọng hơn cả chính là các cơ quan thực hiện vốn đầu tư công phải đẩy nhanh tiến độ và triển khai nhanh các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.

Hiện nay toàn bộ hệ thống phục vụ cho công tác giải ngân và thủ tục hành chính đã sẵn sàng; nếu có hồ sơ giải ngân sẽ chuyển tiền một cách nhanh nhất. Tuy nhiên việc này đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều từ các cơ quan quản lý dự án, các nhà thầu, Thứ trưởng lưu ý.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt thấp hơn so với các mục tiêu đề ra cũng như kịch bản Nghị quyết 01 của Chính phủ. Điều đó đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho những tháng cuối năm, vì muốn đạt các mục tiêu đề ra thì các kịch bản đều hướng tới mức tăng trưởng khá cao. Có những kịch bản hơn 9%, có kịch bản tăng từ 7 - 8%. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho hay chúng ta đang có một số điểm thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Thứ nhất là sự phục hồi khá tốt của khu vực dịch vụ. Đây là điểm nhấn để tập trung hơn nhằm đóng góp cho tăng trưởng, đặc biệt là du lịch trong những tháng qua phục hồi và phát triển rất tốt.

Thứ hai, nền kinh tế có trụ đỡ rất quan trọng là khu vực nông nghiệp, trong bối cảnh căng thẳng lương thực xảy ra trên thế giới. Xuất khẩu nông sản là lợi thế của Việt Nam. Tuy nhiên, cần có bài toán cân đối để vừa phục vụ tăng trưởng kinh tế vừa bảo đảm an ninh lương thực nội địa.

Một động lực thứ ba chính là thị trường trong nước. Thủ tướng đã chỉ đạo phải kích thích thị trường trong nước phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt là liên quan đến kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", qua đó hỗ trợ doanh nghiệp chuyển hướng sang thị trường trong nước, khi thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Xuất khẩu phục hồi tháng sau cao hơn tháng trước

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cũng thông tin thêm về một số tín hiệu tích cực trong kết quả xuất khẩu tháng 8 và khả năng đạt mục tiêu vào cuối năm.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 32,37 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước, đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng. Kết quả này giúp kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đà phục hồi tháng sau cao hơn tháng trước, sau tình hình tương đối ảm đạm trong quý I/2023. Tháng 5/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 4,3% so với tháng 4; tháng 6 tăng 4,5% so với tháng 5; tháng 7 tăng 0,8% so với tháng 6; tháng 8 tăng 7,7% so với tháng 7.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp khu vực kinh tế trong nước đạt 8,43 tỷ USD, tăng 8,7%; của doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,94 tỷ USD, tăng 7,3%, thấp hơn mức tăng của doanh nghiệp khu vực kinh tế trong nước.

Kết quả xuất khẩu tháng 8 cũng giúp cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 20,19 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải

Nguyên nhân xuất khẩu phục hồi, theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, trước hết là từ những nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều chính sách được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn, hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp.

Sau giai đoạn xuất khẩu sụt giảm do tổng cầu tiêu dùng sụt giảm, lạm phát cao ở nhiều nước phát triển…, từ đầu quý II đến nay, đặc biệt là bước sang quý III, hoạt động xuất khẩu đã có sự khởi sắc.

Từ nay đến cuối năm 2023, dự báo bối cảnh kinh tế thế giới cũng còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Mặc dù vậy, có những yếu tố có thể kỳ vọng từ nay đến cuối năm các đơn hàng xuất khẩu sẽ phục hồi.

Đó là, các doanh nghiệp Việt Nam vốn có sức chống chịu, linh hoạt và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng đã phát huy sự chủ động sáng tạo, tìm kiếm thị trường mới để bù đắp, thay thế các thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng, khai thác tốt các ưu đãi, lợi thế từ những FTA thế hệ mới.

Tại các địa phương, các doanh nghiệp FDI đã có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian từ nay đến cuối năm. Ví dụ như tập đoàn Samsung đã cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu nhiều sản phẩm, trong đó có nhiều mẫu điện thoại mới sang các thị trường trong phạm vi toàn cầu.