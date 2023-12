Vốn FDI tăng trưởng ổn định, bất động sản Bình Dương nóng lên?

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã thu hút gần 1,5tỷ USD, gồm: 127 dự án mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn và 138 dự án góp vốn mua cổ phần.

Nằm trong top thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến hết tháng 11/2023, địa phương đã thu hút gần 1,5 tỷ USD, gồm: 127 dự án mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn và 138 dự án góp vốn mua cổ phần.

Lũy kế hết tháng 11/2023, toàn tỉnh hiện có 4.211 dự án đầu tư, từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 40,3 tỷ USD. Như vậy, Bình Dương hiện đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau TP. Hồ Chí Minh.

Được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp”, Bình Dương có số lượng khu công nghiệp chiếm 1/4 cả nước. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản phát triển. Dòng vốn FDI gần đây không chỉ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, mà còn đổ vào bất động sản, thương mại, dịch vụ.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Bình Dương gắn liền với sự phát triển công nghiệp. Do đó, khi mức tăng trưởng của dòng vốn FDI tốt sẽ là chất xúc tác cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đặc biệt là dòng sản phẩm căn hộ dành cho giới chuyên gia, quản lý đến Bình Dương làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp.

Như vậy, khi hạ tầng giao thông phát triển, vốn FDI "đổ bộ", đô thị hoá nhanh thì bất động sản Bình Dương dự báo sẽ được hưởng lợi. Ghi nhận cho thấy, gần đây sức cầu thị trường có phần chậm nhịp do những biến động chung, song với các nền tảng sẵn có, Bình Dương vẫn là thị trường bất động sản vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh có cơ hội bật dậy và được chú ý trong thời gian tới.

Với quy mô hơn 9 ha, Phúc An Ashita từng bước thiết lập sống tinh hoa chuẩn Nhật giữa lòng đô thị tại vùng phía Bắc tỉnh Bình Dương.

Bất động sản liền kề khu công nghiệp hưởng lợi

Bàu Bàng (Bình Dương) là thị trường giàu tiềm năng nhờ có quỹ đất lớn và mạng lưới kết nối nhiều khu công nghiệp (KCN) lớn: KCN Becamex, KCN Chơn Thành 1 và 2, KCN Minh Hưng.

Đặc biệt là KCN Bàu Bàng (quy mô 750 ha), cảng cạn ICD Bàu Bàng,... cộng với hệ thống giao thông hạ tầng liên vùng được đầu tư nâng cấp liên tục đã tạo đà cho thị trường nơi đây càng phát triển sôi động và chịu lực tốt trước các biến động.

Khu đô thị Phúc An Ashita hưởng lợi lớn nhờ kết nối nhiều khu công nghiệp. Kế thừa từ những tinh hoa của Phúc An Garden thành công trước đó, Phúc An Ashita với lối kiến trúc nhà vườn đậm chất Nhật, sản phẩm mang tính đồng bộ cao, đang tạo ra những hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi tại thời điểm cuối năm này.

Các thiết kế tại đây đều dựa trên nguyên tắc tối giản - thời thượng, ưu tiên kiến trúc mở và luôn bố trí sân vườn thoáng đãng. So với các dự án mang phong cách tân cổ điển quen thuộc thì nhà ở mang phong cách “xứ sở Phù Tang” đem lại sự thư thái, an tĩnh tuyệt đối.

Tọa lạc trên đường Thiếu Niên 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, Bình Dương, Khu đô thị Phúc An Ashita may mắn thừa hưởng hệ thống hạ tầng hoàn thiện và chuỗi tiện ích ngoại khu phong phú.

Kết nối quốc lộ 13 - tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn - đường Vành đai 4 - đường Hồ Chí Minh. Trong phạm vi 3 km đầy đủ các tiện ích ngoại khu như: trường học các cấp, bệnh viện, hệ thống chợ, cơ quan hành chính các cấp,...

Đặc biệt, nội khu Phúc An Ashita còn sở hữu 15 + hạng mục tiện ích với các tên gọi và thiết kế đậm chất Nhật Bản, phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí, thư giãn cho mọi cư dân..