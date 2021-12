(TBTCO) - VPBank đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Vượng Group (Hưng Vượng Group), nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân khi mua hoặc đầu tư bất động sản tại các dự án do Hưng Vượng Group phân phối.

Theo đó, VPBank sẽ cung cấp các gói tài trợ tài chính cho khách hàng của Hưng Vượng Group có nhu cầu vay mua, đầu tư bất động sản có giấy chủ quyền với lãi suất và điều kiện tín dụng rất cạnh tranh, thời gian ân hạn gốc lên đến 24 tháng. Có nghĩa trong 2 năm đầu tiên, khách hàng sẽ không phải thanh toán nợ gốc cho ngân hàng mà chỉ cần thanh toán phần lãi. Khách hàng sẽ được vay đến 80% giá trị tài sản đảm bảo, hạn mức giải ngân lên đến 20 tỷ đồng và thời hạn vay kéo dài đến 25 năm.

VPBank hợp tác chiến lược với Hưng Vượng Group. Ảnh: T.L

Đặc biệt, để hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vay thuận lợi, VPBank chấp nhận nhiều nguồn thu khác nhau để khách hàng chứng minh khả năng thanh toán như lương, thu nhập từ hoạt động hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp do khách hàng làm chủ và một số nguồn thu khác đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thủ tục phê duyệt và giải ngân khoản vay cũng đã được rút ngắn một cách đáng kể, chỉ còn 1 ngày, so với vài ngày đến cả tuần như trước đây, nhờ ứng dụng công nghệ số hóa trong khâu thẩm định và phê duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đại diện lãnh đạo VPBank nhấn mạnh, thỏa thuận chiến lược này không chỉ mang đến cho khách hàng của Hưng Vượng Group các chính sách sản phẩm hấp dẫn, mà kèm theo đó là lực lượng cán bộ tín dụng chuyên trách tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm cho khách hàng và hệ thống phê duyệt tín dụng tiên tiến, đồng bộ.

Thời gian vừa qua, Hưng Vượng Group đã và đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nổi bật phải kể tới các dự án tiêu biểu như: An Phước Riverside; Nam An Ecotown (Phan Thiết); The Fusion (Bà Rịa - Vũng Tàu)… và hàng loạt dự án khác như: Cam Lâm – Khánh Hòa; Nghĩa Lộ - Yên Bái; Sapa – Lào Cao, TP. HCM, Lâm Đồng…

Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hưng Vượng Group, chia sẻ thêm: “Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, Hưng Vượng Group sẽ có mặt tại các thị trường bất động sản trên cả nước, hướng tới mục tiêu vươn tầm quốc tế bằng việc bằng việc phân phối các dự án bất động sản trong khu vực và trên thế giới như Malaysia, Úc,… Việc đồng hành cùng đối tác có uy tín, chính sách sản phẩm hấp dẫn và có thế mạnh về đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm như VPBank sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi từng bước thực hiện các mục tiêu của mình”./.