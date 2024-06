12 thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới

(TBTCO) - Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, dự án Cát Tường Phú An chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… Do đó, chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.