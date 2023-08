Agribank hỗ trợ khách hàng ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo công nghệ cao

(TBTCO) - Đại diện Agribank cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống ngân hàng này đã giúp được gần 100 khách hàng thoát khỏi gần 100 vụ lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ được tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng.

Ông N.X.N được cán bộ Agribank và Công an xã Đồng Tân (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) giúp đỡ, thoát bẫy lừa đảo.

Liên tiếp chặn đứng các vụ lừa đảo công nghệ cao

Năm 2022, Agribank đã hỗ trợ ngăn chặn gần 50 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Bước sang năm 2023, chỉ trong 6 tháng đầu năm, con số vụ lừa đảo đã tăng lên 100 khách hàng, gần gấp đôi, với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng. Điều này cho thấy, các vụ lừa đảo đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ ngày càng tinh vi.

Từ việc kết bạn làm quen trên mạng xã hội, giả vờ gửi quà từ nước ngoài về và yêu cầu khách hàng chuyển tiền để nhận hàng, đến giả danh cán bộ công an, cơ quan chức năng để gọi điện đe doạ, tống tiền người dân. Đến việc sử dụng công nghệ cao “deepfake” để mạo danh người thân đi vay tiền đến việc “hack” tin nhắn (SMS) giả thương hiệu, brandname, website, fanpage ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Tinh vi hơn, gần đây, các tội phạm lừa đảo còn thiết lập các phần mềm, ứng dụng ảo để từng bước lấy cắp thông tin cá nhân của người dùng, tự động rút tiền từ tài khoản khách hàng.

Thực tế cho thấy, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng các chiêu thức thao túng tâm lý người dùng rất tốt. Tội phạm thường nghiên cứu kỹ người dùng, nắm bắt thông tin cá nhân, từng bước tiếp cận, làm quen, kết thúc là dẫn dụ khách hàng rút tiền để chi trả cho chúng. Qua thống kê, trên 50% số vụ lừa đảo đối với khách hàng tại Agribank đều xuất phát từ hình thức giả mạo cơ quan chức năng để thao túng tâm lý, tống tiền khách hàng.

Đại diện Agribank cho biết, từ đầu năm, Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã ngăn chặn kịp thời được 5 vụ giả danh cán bộ chức năng, với số tiền được “cứu” là hơn 800 triệu đồng. Tại Agribank chi nhánh Tuyên Quang là 4 vụ lừa đảo, bảo vệ được gần 1,2 tỷ đồng cho khách hàng. Chi nhánh Ba Vì - Hà Tây 1 đã kịp thời hỗ trợ được 2 khách hàng thoát lừa đảo, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Hay mới đây nhất, phòng giao dịch Chợ Cháy - Ứng Hòa, Hà Nội đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh công an đe dọa cựu chiến binh, bảo vệ số tiền 600 triệu đồng.

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài sản khách hàng Agribank luôn nhận thức cao trách nhiệm trong xây dựng những “lá chắn” kịp thời bảo vệ tài sản khách hàng, thường xuyên chủ động cập nhật những thông tin hình thức lừa đảo mới để tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm. Các nhân viên ngân hàng luôn cẩn trọng trước những giao dịch bất thường của khách hàng...

Kể lại câu chuyện bị “thao túng tâm lý”, “dẫn dụ” của đối tượng lừa đảo, ông N.X.N (sinh năm 1952, cựu chiến binh ở thôn Thần, xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông N cho biết, khoảng 8h00 ngày 27/7/2023, ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Người gọi điện đến giới thiệu là cán bộ công an điều tra thuộc Bộ Công an và cán bộ công an Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (địa chỉ tại số 7 Thiền Quang). Đối tượng nói rằng ông đang liên quan đến một vụ án mà Bộ Công an đang điều tra, yêu cầu ông phải chuyển 600 triệu đồng nếu không sẽ bắt tạm giam.

Vì lo sợ bị bắt nên ông N đã lấy toàn bộ số tiền mặt, vàng và sổ tiết kiệm, rồi đi đến ngân hàng rút tiền để chuyển cho đối tượng này. Sau khi nghe cán bộ ngân hàng phối hợp cùng Công an xã Đồng Tân khuyên ngăn, giải thích, ông N đã bình tĩnh trở lại và không thực hiện giao dịch chuyển tiền nữa.

Một hình thức phổ biến khác là kết bạn làm quen trên Facebook và gửi quà từ nước ngoài về, lừa đảo người ở Việt Nam chuyển tiền để thanh toán hải quan. Tính từ đầu năm đến nay, Agribank đã ngăn chặn được 22 vụ, với số tiền gần 1 tỷ đồng. Các vụ lừa đảo diễn ra trên khắp cả nước: từ Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Bình, Bắc Giang đến các tỉnh thành lớn như: Hà Nội, Hải Phòng,… và ngày càng biến tướng với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, với những hình thức này, khi khách hàng ra quầy để thực hiện chuyển tiền, đều được cán bộ ngân hàng nhanh nhạy phát hiện và ngăn cản kịp thời, tránh “tiền mất tật mang”.

Năm 2023, được ghi nhận với sự gia tăng đột biến trên 60% các vụ lừa đảo công nghệ cao. Các hình thức giả mạo thương hiệu các cơ quan chức năng, tổ chức tài chính trên các mạng xã hội xuất hiện đầy rẫy trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Hình thành những “lá chắn” bảo vệ khách hàng

Trước diễn biến "nóng" của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, Agribank xác định công tác bảo đảm an toàn cho tài sản khách hàng và phòng chống tội phạm công nghệ cao là nội dung ưu tiên cần chú trọng trong mọi hoạt động. Agribank liên tục đưa ra nhiều cảnh báo, khuyến cáo đến khách hàng nhằm nâng cao nhận thức của chính khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng trên các kênh truyền thông chính thức của Agribank: website Agribank, bản tin hình Agribank News, các trang mạng xã hội chính thức của Agribank và hệ thống hơn 2.000 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Đây có thể coi là liều "vắc-xin số" mà Agribank đang triển khai hướng tới tiêu chí nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận biết và khả năng đề phòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán trên các nền tảng, phần mềm trên không gian mạng. Thông qua “vắc-xin số” mà Agribank cung cấp, các khách hàng sẽ hình thành bộ lọc những thông tin cần đọc, cần nghe, để từ đó chủ động loại bỏ những thông tin độc, ảnh hưởng đến tài sản của chính bản thân.

Xác định chuyển đổi số, cùng với nâng cao tính bảo mật chặt chẽ cho khách hàng, Agribank luôn từng bước thận trọng áp dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến trong sản phẩm dịch vụ và chất lượng của mình. Cùng với ngành Ngân hàng, Agribank đẩy mạnh triển khai eKYC để hỗ trợ khách hàng các giao dịch trực tuyến (mở tài khoản trực tuyến, đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến,…).

Cùng với đó, Agribank cũng đưa ra các yêu cầu để đảm bảo an toàn cho chính khách hàng như kết hợp xác thực bằng người thật, tức là khách hàng cần đến các điểm giao dịch của Agribank để hoàn tất việc eKYC, bảo đảm đúng người đúng tài khoản. Bên cạnh yêu cầu xác thực, Agribank cũng hạn chế hạn mức chuyển tiền trực tuyến khi khách hàng chưa hoàn tất xác thực eKYC để giảm thiểu hoạt động giao dịch bất thường. Chỉ có như vậy, việc xác thực điện tử mới chặt chẽ hơn.