Agribank xếp hạng cao nhất tại bảng xếp hạng Brand Finance Banking 500 năm 2022

(TBTCO) - Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 1/2022 ước đạt 449,539 tỷ đồng, tăng 17,19% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng nguốn vốn ngân sách cấp tỉnh.