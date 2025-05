Biên lãi ròng thu hẹp, ngân hàng căng mình giữ nhịp sinh lời

(TBTCO) - Dư nợ cho thuê tài chính quý I/2025 đạt gần 40.700 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ nhưng giữ nguyên so với cuối năm 2024. Ngành cho thuê tài chính kỳ vọng bứt phá nhờ sửa đổi Thông tư 26/2024/TT-NHNN, mở rộng danh mục tài sản cho thuê và loạt giải pháp phát triển do Hiệp hội Cho thuê tài chính đề xuất.