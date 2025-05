Ngành ngân hàng tăng tốc hướng đến hệ sinh thái số thông minh

(TBTCO) - Ngày 26/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025” với chủ đề “Hệ sinh thái số thông minh trong kỷ nguyên mới”.

Sự kiện năm nay đánh dấu năm bản lề tổng kết việc triển khai Quyết định 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 về kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến 2025, định hướng đến 2030 (Quyết định 810). Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh các nghị quyết lớn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được ban hành, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025”. Ảnh: NHNN.

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 là một trong bốn trụ cột thể chế nền tảng, có ý nghĩa chiến lược nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tinh thần đó đã được cụ thể hóa thành chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2025 là "Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số".

Bà Sen cũng khẳng định, ngành ngân hàng luôn là một trong những lĩnh vực tiên phong trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức sự kiện năm nay với chủ đề: “Hệ sinh thái số thông minh trong kỷ nguyên mới” chính là minh chứng cho quyết tâm này, chủ đề này không chỉ bám sát tinh thần chỉ đạo, mà còn thể hiện rõ thông điệp ngành ngân hàng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái số thông minh, kết nối liên thông và an toàn, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số.

Chia sẻ tại sự kiện, theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, NHNN sẽ tập trung triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể.

Theo đó, tiếp tục tập trung và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật thúc đẩy và tháo gỡ khó khăn trong thanh toán không tiền mặt, chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN trong triển khai Đề án 06; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số ngành ngân hàng đảm bảo an ninh, an toàn...