COVID-19 tới sáng 22/11:

(TBTCO) - Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 379.000 ca mắc COVID-19 và trên 3.900 ca tử vong. Anh ghi nhận số ca mắc cao nhất thế giới; trong khi nước Nga tiếp tục giữ "kỷ lục" số ca tử vong.

Vận chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 tại Nga.

Ba quốc gia có số ca mắc mới trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh (40.004 ca), Nga (36.970 ca) và Đức (36.860 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.252 ca), Ukraine (377 ca) và Mexico (227 ca).

Tổng số ca mắc trên thế giới từ đầu dịch tới nay đã là trên 257,8 triệu ca, trong đó trên 5,16 triệu ca tử vong.

Đa số quốc gia có số ca mắc và tử vong mới cao nhất trong 24 giờ qua đều nằm ở châu Âu - khu vực một lần nữa lại là tâm dịch thế giới. Số ca mắc mới tăng nhanh khiến nhiều quốc gia châu Âu phải áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt.

Tính từ đầu đại dịch, châu Âu ghi nhận tổng cộng 70,4 triệu ca mắc và 1,37 triệu ca tử vong.

Cụ thể:

Tại Mỹ, theo trang The Guardian (Anh), trong ngày 21/11, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới, với khoảng 83.000 ca. Dữ liệu tổng hợp của Đại học Johns Hopkins được công bố ngày 20/11 cũng cho biết, số ca tử vong do COVID-19 của Mỹ được ghi nhận trong năm 2021 đã vượt qua năm 2020.

Tại Pháp, ngày 21/11 ghi nhận số ca mắc mới tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Theo giới chức y tế Pháp, ngày 20/11, số ca mắc mới ở nước này trung bình 7 ngày là 17.153 ca, tăng 81% so với mức 9.458 ca của một tuần trước đó. Mức tăng này cao gấp 3 lần con số ghi nhận cách đây 3 tuần. Các con số tăng so với mức lần lượt 6.500 người và 1.000 người ghi nhận một tháng trước.

Người dân di chuyển trên phố ở Paris, Pháp ngày 17/6/2021.

ngày 21/11 ghi nhận 3.120 ca mắc mới, trong đó có 3.098 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, trong 5 ngày liên tiếp gần đây, Hàn Quốc ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm mới/ngày. Hiện tổng số ca mắc tại nước này đã lên tới 415.425 ca kể từ đầu dịch, trong đó vùng thủ đô Seoul chiếm tới 80% số ca.

Tại Trung Quốc, trong những ngày qua không có thêm người tử vong vì COVID-19, giữ nguyên tổng số là 4.636 người. Vào ngày 19/11 nước này ghi nhận 23 ca mắc mới, trong đó không có trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng. Một ngày trước đó, số ca mắc mới là 24 ca, trong đó có 8 ca cộng đồng. Số ca không triệu chứng là 16 ca. Tính đến ngày 19/11, quốc gia châu Á này báo cáo có 98.450 người mắc Covid-19. Một quan chức y tế nước này cho biết, đợt bùng này Covid-19 mới nhất ở nước này đã qua thời kỳ đỉnh dịch và bước vào giai đoạn cuối.

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/11/2021.

Tạitrong ngày 21/11, các quốc gia thành viên ghi nhận 28.890 ca mắc COVID-19 và 363 ca tử vong. Tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch đã là 13.785.195 ca, trong đó 287.730 người tử vong.

Cụ thể Thái Lan, trong ngày 21/11 ghi nhận 7.006 ca mắc mới, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 2.064.581 ca. Đưa nước này thành nước tiếp tục có số ca mắc mới cao so với đa số quốc gia ASEAN.

Tại Malaysia, có thêm 5.859 ca mắc mới, đứng thứ ba ASEAN trong ngày 21/11, sau Việt Nam và Thái Lan. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.581.747 ca mắc COVID-19.

Philippines ghi nhận 2.227 ca mắc mới trong ngày 21/11, nâng tổng số ca mắc từ đầu đại dịch lên 2.826.410 ca.

Tiếp đó là Singapore với 1.931 ca mắc mới; Myanmar với 625 ca mắc mới; Indonesia với 314 ca mắc mới và Brunei với 77 ca mắc mới.

Bộ Y tế Lào ngày 21/11 cho biết, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 921 ca mắc mới COVID-19, giảm 423 ca so với ngày 20/11, trong đó chỉ có 10 trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 62.160 trường hợp. Cũng theo Bộ Y tế Lào, sau 5 ngày ghi nhận ở mức 4 con số, hiện số ca mắc COVID-19 tại nước này đã giảm xuống 3 con số nhưng vẫn ở mức cao; Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đứng đầu cả nước với 359 ca cộng đồng trong một ngày, giảm 277 trường hợp so với ngày 20/11.

Campuchia ngày 21/11 xác nhận có thêm 41 ca mắc COVID-19 và 4 người tử vong, trong đó 3 người chưa tiêm phòng, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên 2.900 ca.