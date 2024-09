Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - tài chính

(TBTCO) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2024 đến nay. Kết quả cho thấy, nhiều chỉ tiêu kinh tế, tài chính tính đến hết tháng 8 tháng năm 2024 tăng cao hơn mức kế hoạch, tạo đà cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế đề ra.

Bà Rịa- Vũng Tàu đã và đang tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: CTV

Thu hút đầu tư - điểm sáng nổi bật

Đề cập đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến đầu tháng 9/2024, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, tài chính (11/13 chỉ tiêu) của địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024.

Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát các công việc còn chậm, nhận diện các hạn chế để có giải pháp, kế hoạch khắc phục. Đồng thời, khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả này có được là do ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoạt đồng đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp; kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến theo hướng tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt khá là giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 14,20%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,27%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,67%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 34,42%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,01%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,14%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,02%; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 3,75%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10,97% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông… đều triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Chính trị - xã hội ổn định quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Ông Lê Ngọc Linh nhấn mạnh, tính đến nay, đặc biệt nổi bật là các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, thu hút đầu tư, đó là: kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 7,02%; kim ngạch nhập khẩu tăng 8,12%; tổng thu ngân sách đạt 72,11% dự toán.

Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp, trong tháng 8 của năm 2024 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp mới 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 108,5 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm 9,21 triệu USD. Lũy kế 8 tháng, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 41 dự án, với tổng vốn đăng ký tăng thêm hơn 1,8 tỷ USD, đạt 93,7% kế hoạch năm 2024 (2 tỷ USD), tăng gấp 3,35 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù vậy, báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng chỉ ra một số hạn chế trong qua trình cụ thể hoá các chỉ tiêu kinh tế, tài chính cần khắc phục trong những tháng cuối năm 2024. Cụ thể là tổng chi ngân sách của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đạt khoảng 16.884 tỷ đồng, tăng 20,49% nhưng chỉ đạt 45,45% dự toán (Nghị quyết cả năm 32.732,29 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công dẫn đến chi đầu tư phát triển chỉ đạt 52,1% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đạt 48,34% so với kế hoạch (so với cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2023 đạt 47,95%). Tuy nhiên, trong số 24 dự án khởi công mới, tới nay mới khởi công được 9 dự án, còn 15 dự án chưa khởi công.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Du lịch biển là thế mạnh của Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát các công việc còn chậm, nhận diện các hạn chế để có giải pháp, kế hoạch khắc phục. Đồng thời, lưu ý các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của ngành, lĩnh vực, địa bàn bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch tỉnh; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, để hoàn thành kế hoạch đề ra, trong những tháng cuối năm 2024 UBND tỉnh sẽ tập trung một số nhiệm vụ: Trình HĐND tỉnh phân bổ hết số vốn còn lại (994 tỷ đồng) cho các dự án đủ thủ tục và điều chỉnh vốn từ các dự án giải ngân thấp sang các dự án giải ngân cao có nhu cầu tăng vốn. Đồng thời, tỉnh thường xuyên rà soát, kịp thời trình cấp thẩm quyền điều chỉnh vốn giữa các dự án trong nội bộ chủ đầu tư từ các dự án giải ngân thấp sang các dự án giải ngân cao có nhu cầu tăng vốn để tăng tỷ lệ giải ngân.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu, phía các chủ đầu tư, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để bảo đảm tiến độ xây dựng các Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 9/2024. Hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công 15/24 dự án còn lại thuộc danh mục khởi công mới năm 2024. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn (không phân biệt chủ đầu tư) để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025, hướng tới mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII là 7,6%...

Ngoài ra, tỉnh UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Chủ động làm việc với các nhà đầu tư có dự án triển khai chậm, rà soát xem xét gia hạn dự án đủ điều kiện gia hạn để kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn có liên quan đến công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy triển khai dự án. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn; hỗ trợ các các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin và thúc đẩy thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh./.