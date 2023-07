Bắc Giang: Thu ngân sách 6 tháng do cơ quan Thuế thực hiện đạt trên 66% dự toán

(TBTCO) - Mặc dù còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, song 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách được 7.156 tỷ đồng, đạt 66,2% so với dự toán pháp lệnh, đạt 54,5% so với dự toán UBND tỉnh giao.

6/9 đơn vị có số thu đạt trên 50% dự toán

Ông Lê Bá Ngọc - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, ước thu nội địa trên địa bàn được 7.156 tỷ đồng. Trong đó: thu từ thuế, phí ước đạt 4.836 tỷ đồng, đạt 76,7% so với dự toán pháp lệnh, đạt 67,8% so với dự toán UBND tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.320 tỷ đồng, đạt 51,6% so với dự toán pháp lệnh, đạt 38,7% so với dự toán UBND tỉnh giao.

Công chức thuế Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Bắc Giang hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đánh giá kết quả theo chỉ tiêu, khu vực thu, Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, 6 tháng đầu năm, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương nộp đạt 225 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, bằng 94,3% so với cùng kỳ; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 1.989 tỷ đồng, đạt 139,2% dự toán, đạt 119% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 305,6% so với cùng kỳ; khu vực DN ngoài quốc doanh nộp đạt 897,9 tỷ đồng, đạt 56,1% dự toán pháp lệnh, đạt 54,4% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 112,7% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 6/9 đơn vị có số thu đạt trên 50% so với dự toán được giao. Trong đó, phòng thanh tra - kiểm tra số 3 thu đạt 94,6%; phòng thanh tra - kiểm tra số 1 thu đạt 76,1%; Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế thu đạt 72,4%, trong đó thu từ thuế, phí đạt 81,0%…

Cùng với các khu vực DN nêu trên, thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 702,7 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán pháp lệnh, đạt 60,6% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 92,1% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 115,3 tỷ đồng, đạt 24,0% dự toán giao, bằng 50,9% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ đạt 271,4 tỷ đồng, đạt 43,1% dự toán pháp lệnh, đạt 41,8% dự toán UBND tỉnh, bằng 72,8% so với cùng kỳ.

Còn đối với các khoản thu liên quan đến đất, trong đó: thu tiền thuê đất đạt 198,2 tỷ đồng, đạt 165,1% dự toán pháp lệnh, đạt 55,0% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 2.320 tỷ đồng, đạt 51,6% dự toán pháp lệnh, đạt 38,7% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 43,6% so cùng kỳ.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu, khu vực thu khác trên địa bàn cũng cơ bản đảm bảo tiến độ thu theo dự toán giao, đạt từ 50% trở lên.

Nỗ lực thu ngân sách trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức

Đánh giá nguyên nhân tăng giảm của các khu vực, chỉ tiêu thu, ông Lê Bá Ngọc cho biết, đối với khu vực DNNN trung ương, số thu đạt thấp hơn cùng kỳ là do một số DN trọng điểm ở khu vực này có hoạt động sản xuất kinh doanh suy giảm. Nhiều DN gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, các đơn hàng sản xuất bị cắt giảm... Ngoài ra, một số chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cũng đã tác động làm giảm số thu NSNN ở khu vực này.

Còn khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, số thu tăng so với dự toán và cùng kỳ, là do 6 tháng đầu năm 2023, một số DN có khoản thu tăng đột biến. Cụ thể, trong năm 2022, khu vực này có một số DN đề nghị cấp phép sản phẩm công nghiệp hỗ trợ để được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tuy nhiên đến 31/12/2022 chưa được cấp phép (sang năm 2023 mới được cấp phép), nên thực hiện nộp thuế theo quy định số thuế phát sinh tăng gần 410 tỷ đồng.

Cán bộ thuế Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Ảnh: Bích Liên

Cùng đó, trong tháng 1/2023, một số DN thực hiện tạm nộp 80% số thuế TNDN của 4 quý theo quyết toán năm 2022 (quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP thay vì nộp 75% số thuế TNDN của 3 quý trước 30/10 của năm 2022) với số tiền là 700 tỷ đồng.

Đối với khu vực DN ngoài quốc doanh, số thu tăng là do năm 2022 một số DN phục hồi sản xuất kinh doanh, có doanh thu cao và lợi nhuận tốt nên có số nộp tăng đột biến như: Công ty TNHH Hòa Phú Invest nộp thuế 44 tỷ đồng; Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong nộp 25,7 tỷ đồng.

Mặc dù chỉ tiêu thu thuế TNCN thu đạt 66,9% dự toán pháp lệnh, đạt 60,6% dự toán UBND tỉnh giao, song mới chỉ bằng 92,1% so với cùng kỳ thực hiện. Nguyên nhân giảm do tình hình kinh tế khó khăn nên các DN phải cắt giảm lao động, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, trong đó có chi phí tiền lương tiền công dẫn đến thuế TNCN giảm. Mặt khác do thị trường bất động sản trầm lắng, số lượng giao dịch chuyển nhượng bất động sản giảm nhiều dẫn đến thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm…

Chia sẻ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trong 6 tháng cuối năm, ông Lê Bá Ngọc cho biết, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế của tỉnh đặc biệt là công nghiệp, xây dựng, xuất nhập khẩu…

Theo đó, công tác thu ngân sách đứng trước áp lực lớn; việc thu hút các nguồn lực xã hội gặp nhiều khó khăn. Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó lường. Các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao; vừa phải tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, mới phát sinh.

Ông Lê Bá Ngọc cho rằng, trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm 2023 là rất nặng nề. Trước áp lực đó, Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.