(TBTCO) - Trải qua hơn một năm triển khai, chương trình bảo hiểm vi mô “An bình yên vui - An sinh hạnh phúc” của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống của hàng nghìn gia đình và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nghị định số 21/2023/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành vào ngày 5/5/2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình bảo hiểm vi mô ra đời, đáp ứng nhu cầu cụ thể của các cá nhân và hộ gia đình thuộc nhóm đối tượng này.

Tiên phong thực hiện, Bảo hiểm Bảo Việt đã ra mắt chương trình bảo hiểm vi mô “An bình yên vui - An sinh hạnh phúc”. Chương trình bảo hiểm được thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận và áp dụng cho khách hàng từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi (An bình yên vui) hoặc đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi (An sinh hạnh phúc), với chi phí chỉ từ 44.000 VNĐ/người/năm.

Bảo hiểm vi mô “An bình yên vui - An sinh hạnh phúc” được thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận. Ảnh: T.L

Nổi bật trong đó, Bảo Việt Quảng Nam và Bảo Việt Hải Phòng đã triển khai chương trình và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo địa phương, tạo ra một làn sóng tích cực trong việc bảo vệ và chăm sóc cho nhóm đối tượng này.

Sau hơn 1 năm triển khai, hàng nghìn phần quà tặng là chương trình bảo hiểm vi mô “An bình yên vui - An sinh hạnh phúc” đã được trao tặng tới những hội viên phụ nữ nghèo, yếu thế tại TP. Hải Phòng. Tại Quảng Nam, Bảo Việt Quảng Nam cũng đã phối hợp triển khai chương trình bảo hiểm vi mô đến 12/18 huyện, thị xã, thành phố; có 1.200 cộng tác viên của chương trình và khoảng 10.500 hội viên phụ nữ được bảo vệ bởi các sản phẩm bảo hiểm vi mô. Đến nay, Bảo Việt Quảng Nam đã chi trả cho 143 trường hợp gặp rủi ro, với tổng số tiền trên 185 triệu đồng.

Bà Trần Thị Lý, một trong những người thụ hưởng của chương trình, chia sẻ: “Tôi cũng rất mừng vì giá gói rất thấp, bởi vì dù tôi khó khăn nhưng 88.000 đồng thì cũng đủ sức mua. Tôi mua tháng 8/2023, tôi tham gia đầu tiên, cũng không nghĩ là tôi bị tai nạn.”

Gia đình bà Trần Thị Lý thuộc diện hộ nghèo ở khu phố 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Chồng mất sớm, bà Lý gồng gánh nuôi bố mẹ chồng và lo cho các con ăn học. Tai nạn bất ngờ khiến bà bị gãy xương cổ tay, phải phẫu thuật và nằm viện dài ngày. Với số tiền hơn 5 triệu đồng gia đình nhận được bồi thường nhờ tham gia bảo hiểm vi mô đã giúp bà Trần Thị Lý giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm điều trị.

Bên cạnh chương trình bảo hiểm vi mô, Tổng công ty Bảo Việt còn thực hiện các hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, cũng như hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà mái ấm công đoàn trị giá 100 triệu đồng cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn tại tỉnh Quảng Nam.

Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số và sử dụng công nghệ số đã trở thành một xu hướng không thể phủ nhận. Bảo hiểm Bảo Việt đã áp dụng các quy trình số hóa hiện đại giúp thời gian cấp đơn chỉ chưa mất tới 5 phút. Việc tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm qua điện thoại di động đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm phụ nữ yếu thế tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Qua đó, giúp khách hàng thay đổi thói quen và tư duy, góp phần tạo ra sự bình đẳng và tiến bộ trong xã hội.

Kiên tâm hành động với mục tiêu giúp khách hàng “An cư lạc nghiệp - An yên sống khỏe”, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp để nhóm đối tượng chính sách xã hội được tiếp cận dịch vụ bảo hiểm và tận hưởng tiện ích một cách thuận tiện nhất.