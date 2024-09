(TBTCO) - Với việc Dự án Thuận An 2 được cấp giấy phép cho giai đoạn 2, Tổ hợp dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) đã nhận đầy đủ giấy phép xây dựng từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.