Bước đầu “kìm cương” giá vàng, tỷ giá cũng hạ nhiệt

Thị trường tiền tệ tuần 3 – 7/6:

(TBTCO) - Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ tuần qua là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện giải pháp mới bình ổn giá vàng và bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Tỷ giá tuần qua cũng ghi nhận diễn biến hạ nhiệt sau chu kỳ tăng cao trước đó.

Tuần đầu triển khai bán vàng qua ngân hàng

Việc triển khai bán vàng qua hệ thống 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC chính thức được thực hiện từ ngày 3/6.

Diễn biến thị trường vàng trong tuần qua cho thấy trước và sau thời điểm chính thức bán vàng miếng qua hệ thống ngân hàng, giá vàng đã giảm đáng kể. Chiều ngày 7/6, giá vàng SJC 9999 trên thị trường ghi nhận mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá vàng miếng SJC theo đó chỉ còn cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với giá vàng nhẫn.

Giá vàng miếng SJC đã được kiểm soát từ khi áp dụng giải pháp mới. Ảnh: T.L

Đánh giá về thị trường vàng, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia cho biết, rõ ràng những người đã đổ xô đi mua vàng trong thời gian vừa qua đã lỗ và xu hướng lỗ ngày càng lớn nếu tiếp tục lao vào thị trường này để đầu cơ.

NHNN khẳng định có đủ nguồn lực NHNN khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu.

NHNN cho biết, thực hiện chủ trương thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, cơ quan này đang triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường và đã đạt được những kết quả bước đầu.

Hiện nay đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc NHNN thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

NHNN đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường. Đồng thời với việc duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân, NHNN cũng sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ, gom hàng.

Bên cạnh đó, việc thanh tra để làm rõ các sai phạm nếu có của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng cũng đang được khẩn trương, quyết liệt triển khai, đặc biệt là ở 2 địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ giá hạ nhiệt

Tỷ giá tuần qua ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khá rõ. Tỷ giá trung tâm đầu tuần là 24.261 đồng/USD, bằng với cuối tuần trước, sau đó, tỷ giá trung tâm diễn biến điều chỉnh giảm trong các ngày tiếp theo. Đến ngày 5/6, tỷ giá trung tâm chỉ còn 24.241 đồng/USD và giữ mặt bằng này cho đến hết tuần.

Tỷ giá đã có phần hạ nhiệt trong tuần qua. Ảnh: T.L

Tại Vietcombank, tỷ giá đầu tuần ghi nhận mức bán ra là 25.474 đồng/USD và cũng được điều chỉnh giảm dần trong tuần, đến cuối tuần còn 25.453 đồng/USD, giảm 21 đồng mỗi Đô la so với đầu tuần.

Ngân hàng Nhà nước: Biên độ tỷ giá duy trì +/-5% như hiện nay là phù hợp Về điều hành tỷ giá, đại diện NHNN cho biết, giải pháp điều tiết thanh khoản và bán ngoại tệ can thiệp được NHNN thực hiện thời gian qua cũng tương tự các giải pháp được các ngân hàng trung ương trong khu vực triển khai thời gian qua. Mức giảm giá của VND thời gian qua có thể nhận định là mức trung bình so với các đồng tiền khác trong khu vực và trên thế giới và với cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm cùng biên độ +/-5% hiện nay, tỷ giá thị trường đã có đủ dư địa để diễn biến linh hoạt.

Diễn biến thị trường quốc tế cho thấy, ngày 31/5, Mỹ đã công bố dữ liệu mới nhất về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Theo đó, PCE lõi trong tháng 4 tăng 0,2% so với tháng 3, đánh dấu mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 12/2023 và phù hợp với ước tính của Dow Jones. So với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,8%, thấp hơn đôi chút so với dự báo là 2,9%. Chỉ số CPE toàn phần trong tháng 4 tăng mức 2,7% so với cùng kỳ năm trước và 0,3% so với một tháng trước, đều khớp với dự báo.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Khối Phân tích VNDirect cho biết, cả chỉ số CPI và PCE trong tháng 4 đều cho thấy hướng đi tích cực hơn của lạm phát tại Mỹ sau khi các chỉ số này cao hơn dự báo trong quý đầu tiên của năm nay. Sau diễn biến trên, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng Đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm, điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực đối với tỷ giá đồng VND của Việt Nam.

Lãi suất qua đêm đã giảm về dưới 4%

Diễn biến lãi suất trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng cũng cho thấy xu hướng giảm. Đến nay, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng chỉ còn 3,9%. Với các kỳ hạn khác, kỳ hạn 1 tuần còn 4,22%, kỳ hạn 2 tuần là 4,37%, kỳ hạn 1 tháng là 4,53%, kỳ hạn 3 tháng là 5,25%...

Trước đó, lãi suất thị trường liên ngân hàng đã tăng khá mạnh từ thời điểm khoảng giữa tháng 5/2024, đạt đỉnh lên tới 5,1% vào hôm 23/5 và duy trì liên tục trong nhiều hôm ở mức trên 5%.

Về điều hành tín dụng và lãi suất, hồi cuối tháng 5/2024, NHNN cũng đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay.

Nỗ lực phấn đấu giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay, nhất là cho các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành mới nổi, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.