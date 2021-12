Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

(TBTCO) - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa kiểm tra và bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin tại quốc lộ 4A, đoạn qua địa phận xóm Nà Tục, xã Đức Xuân, huyện Thạch An.

Cụ thể, chiều ngày 21/12, tổ công tác của Công an huyện Thạch An làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 4A, đoạn qua địa phận xóm Nà Tục, xã Đức Xuân, huyện Thạch An phát hiện xe ô tô BKS 29T-8507 di chuyển theo hướng từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cao Bằng, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện lái xe có hành vi vận chuyển 10 bánh chất bột màu trắng. Lái xe khai nhận toàn bộ số hàng trên là heroin có khối lượng gần 3,5kg.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: TL

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Cao Bằng liên tục bắt giữ nhiều vụ việc vận chuyển trái phép ma túy. Giữa tháng 10, trên tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận xóm Thua Bó, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, lực lượng chức năng đã chặn đứng hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin theo hướng từ huyện Quảng Hòa đến thành phố Cao Bằng tiêu thụ của một đối tượng nữ. Tiếp đó, cuối tháng 10, tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng giấu 3 bánh ma tuý trong móng trâu để qua mặt cơ quan chức năng. Trước đó, trong ngày 23/9, lực lượng chức năng tỉnh này đã triệt phá 3 vụ án ma túy lớn.../.