Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 5,1%

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,45% so với tháng trước, tăng 0,97% so với tháng 12/2022 và tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá nhà ở thuê tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán.