Chiến lược của Phát Đạt trong năm 2023 liệu có khả thi?

(TBTCO) - Hiện tại, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) vẫn còn nợ trái phiếu khoảng 2.510 tỷ đồng. Thời gian tới, Phát Đạt dự kiến sẽ phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu, huy động hơn 2.000 tỷ đồng để tiếp tục tất toán nợ trái phiếu và có nguồn tiền phát triển dự án.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt báo cáo tình hình kinh doanh 2022 và chiến lược 2023 tại đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tổng nợ vay đến cuối năm 2022 là 4.440 tỷ đồng

Ngày 30/6, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt) ghi nhận tổng doanh thu là 5.339 tỷ đồng (bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con và doanh thu khác).

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.482 tỷ đồng và 1.161 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng từ 20.552 tỷ đồng lên 22.843 tỷ đồng (tăng 11,15%). Vốn chủ sở hữu tăng từ 8.145 tỷ đồng lên 9.261 tỷ đồng (tăng 13.7%).

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt cho biết, để đạt kết quả này, PDR đã tái cơ cấu danh mục đầu tư, xác lập lại kế hoạch tài chính, tập trung vào các dự án và sản phẩm có triển vọng cao, mang lại dòng tiền nhanh, đồng thời tiếp cận các nguồn vốn mới phù hợp.

Khi thị trường tài chính và bất động sản gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp gặp áp lực lớn từ khoản vay trái phiếu, Phát Đạt đã nỗ lực tái cơ cấu đòn bẩy tài chính và thực hiện cam kết thanh toán với nhà đầu tư. Trong quý IV/2022, Phát Đạt đã liên tục mua lại nhiều lô trái phiếu trước thời hạn và tất toán các khoản vay đến hạn.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Phát Đạt là 4.440 tỷ đồng (so với khoảng 5.265 tỷ đồng vào cuối quý III/2022), trong đó có khoảng 2.510 tỷ đồng là trái phiếu. So với quy mô hoạt động và tài sản hiện có của Phát Đạt, số nợ này đang nằm trong ngưỡng khá an toàn và đảm bảo thanh khoản trong năm 2023.

Ngoài ra, PDR cũng chú trọng đến việc gia tăng quỹ đất để đảm bảo chiến lược phát triển bền vững. Hiện tổng diện tích đất thuộc danh mục đầu tư lên đến 7.434 ha. Trong đó, các dự án đáng chú ý đang triển khai là Cadia Quy Nhon, Bình Dương Tower, 223 Trần Phú - Đà Nẵng, Serenity Phước Hải, Bắc Hà Thanh và 39 Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt khẳng định, công ty đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Đồng thời, thay vì chỉ bán sỉ như trước kia, với các dự án đang triển khai Bình Dương Tower, Bắc Hà Thanh, Serenity Phước Hải…Phát Đạt sẽ kết hợp mô hình bán sỉ và bán lẻ với mục tiêu kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, tối ưu hoá lợi nhuận và thu tiền về nhanh nhất. Thời gian qua, PDR đã xây dựng một công ty con chuyên về mảng bán lẻ là Phát Đạt Realty để phục vụ cho việc bán lẻ sản phẩm.

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Phát Đạt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 15% vốn điều lệ.

Đồng thời, Phát Đạt cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu, huy động thêm vốn để trả nợ và phát triển dự án.

Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với giá bán 10.000 đồng/cổ phần, hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian phát hành trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền huy động gần 672 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Nếu phát hành thành công, Phát Đạt sẽ trả nợ bắt đầu từ quý III năm nay trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và các trái chủ.

Phát Đạt cũng sẽ phát hành hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán 10.000 đồng một cổ phần trong năm 2023 và 2024. Tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (nghĩa là cổ đông sở hữu 5,5 cổ phần thì được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con như: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Phát Đạt đã bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: ông Nguyễn Văn Đạt, ông Bùi Quang Anh Vũ, ông Nguyễn Tấn Danh, ông Lê Quang Phúc ông Trần Trọng Gia Vinh và ông Dương Hảo Tôn.