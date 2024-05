Nợ tăng mạnh, lợi nhuận lao dốc, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đang kinh doanh ra sao?

(TBTCO) - Bên cạnh tình hình kết quả kinh doanh quý I/2024 không mấy khả quan, mới đây 2 cổ đông lớn của Vận tải và Xếp dỡ Hải An lần lượt thoái vốn khỏi công ty.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý I, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) ghi nhận doanh thu đạt 704,1 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 59,29 tỷ đồng, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 20,4% so với kế hoạch lãi 290,29 tỷ đồng trong năm 2024.

Lý giải về nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh, HAH cho biết chủ yếu do hoạt động vận tải giảm. Trong đó, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận.

Diễn biến cổ phiếu HAH trong phiên ngày 16/5. Ảnh: Vietstock.

Về nợ phải trả, tổng nợ của HAH là 2.516 tỷ đồng với phần lớn đến từ nợ dài hạn. Với nợ ngắn hạn, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn đang chiếm 352,7 tỷ đồng, giảm hơn so với thời điểm đầu năm. HAH cũng ghi nhận thêm phần nợ 107,8 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi cùng 117,7 tỷ đồng nợ ngắn hạn phải trả khác.

Với nợ dài hạn, phải trả dài hạn khác đang ghi nhận tới 257,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HAH đang đi vay 917,5 tỷ đồng nợ thuê tài chính dài hạn. Cũng trong 3 tháng đầu năm, HAH ghi nhận lượng trái phiếu chuyển đổi lên tới 490 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay và trái phiếu chuyển đổi đang chiếm 1.760 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm kết thúc quý I/2024, vốn chủ sở hữu của HAH là 3.263,5 tỷ đồng. Trong đó, thặng dư vốn cổ phần chỉ chiếm 191,6 tỷ đồng, còn quỹ đầu tư phát triển đang chiếm tới 663,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy 812,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, số liệu cuối quý I/2024 cũng cho thấy, tổng tài sản của HAH là 5.779 tỷ đồng, tăng 10% so với số đầu năm.

Trong cùng diễn biến, mới đây, 2 cổ đông lớn của Vận tải và Xếp dỡ Hải An lần lượt thoái vốn khỏi HAH là CTCP Container Việt Nam - Viconship (mã ck:VSC) và CTCP Đầu tư sao Á D.C.

Theo đó, ngày 7/5/2024, Đầu tư Sao Á D.C đã bán ra 190.000 cổ phiếu HAH, qua đó giảm sở hữu từ 10,01%, về 9,83% vốn điều lệ. Lý do thay đổi sở hữu là để điều chỉnh danh mục đầu tư.

Sau một ngày, ngày 8/5/2024, VSC đã bán ra 5.278.500 cổ phiếu HAH, giảm sở hữu từ 7,53% về 2,53% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại HAH.

Việc bán ra cổ phiếu HAH của VSC khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ bởi trước đó doanh nghiệp này liên tục mua vào cổ phiếu HAH. Trong đó, ngày 30/1, VSC mua 2.150.500 cổ phiếu HAH, nâng sở hữu từ 2,96% lên 5% vốn điều lệ; ngày 19/4, VSC mua vào 1.240.900 cổ phiếu HAH, nâng sở hữu từ 5,45% lên 6,63% vốn điều lệ; ngày 22/4, VSC tiếp tục mua thêm 801.700 cổ phiếu HAH, nâng sở hữu từ 6,63% lên 7,39% vốn điều lệ.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày, 2 cổ đông lớn này đã bán ra tổng cộng hơn 5,4 triệu cổ phiếu HAH.