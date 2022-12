Chính sách hỗ trợ về tài khóa góp phần vực dậy niềm tin kinh doanh cho doanh nghiệp Nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia kinh tế khi được hỏi đều đánh giá cao ngành Tài chính trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo được nguồn thu ngân sách để có nguồn lực thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, chính sách tài khóa cơ bản đã thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra hết sức hiệu quả, trên nền tảng đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia và ổn định vĩ mô trước áp lực lạm phát, bất ổn của kinh tế toàn cầu. Từ đó, vực lại niềm tin kinh doanh cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư và tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế.