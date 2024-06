(TBTCO) - Thời gian gần đây, cổ phiếu SAB của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO, sàn HOSE) đang có những tín hiệu phục hồi. Đặc biệt, mùa hè thường là thời điểm thuận lợi cho tiêu thụ bia, cộng hưởng với đà phục hồi của nền kinh tế và lịch chi trả cổ tức sắp tới của công ty đang tạo dựng lòng tin mạnh mẽ hơn cho cổ đông SABECO.

Khởi đầu thuận lợi từ kết quả quý I

Vượt qua những khó khăn của nền kinh tế trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của SABECO đã tăng tốc trở lại trong nhịp phục hồi chung của các hoạt động kinh tế xã hội nửa đầu năm 2023.

Kết quả kinh doanh cụ thể cho thấy, công ty đã đạt doanh thu thuần hợp nhất 7.184 tỷ đồng trong quý I/2023, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đầu năm 2024, mặt bằng lãi suất giảm khiến cho công ty bị sụt giảm phần doanh thu hoạt động tài chính, nhưng công ty vẫn ghi nhận mức tăng lợi nhuận sau thuế cao hơn 19,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt con số lợi nhuận sau thuế cụ thể là 1.024 tỷ đồng.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh có tốt hơn so với quý I năm ngoái do nhu cầu tiêu thụ được cải thiện trong bối cảnh nền kinh tế có cải thiện so với năm 2023, mặc dù việc thực hiện Nghị định 100 vẫn còn nghiêm ngặt. Doanh thu thuần được cải thiện nhờ sản lượng tăng và tác động thuận lợi từ việc tăng giá trong năm ngoái. Điều này cũng dẫn đến lợi nhuận ròng trong quý cao hơn mặc dù đã bị giảm thu nhập từ lãi tiền gửi và phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết.

Cổ phiếu SAB nóng dần cùng bầu không khí vào hè 2024. Ảnh: T.L

Về tình hình tài chính, SABECO vẫn đang trong một trạng thái tài chính rất vững mạnh, với vốn chủ sở hữu lên tới 26.457 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11.184 tỷ đồng. Công ty có tỷ lệ vay nợ rất thấp, chỉ với 5.690 tỷ đồng, bằng 21,5% so với vốn chủ sở hữu. Trong quý I/2024, SABECO đã có trạng thái dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 377 tỷ đồng, đây là một trạng thái dòng tiền tích cực hơn rất nhiều so với dòng tiền kinh doanh âm 881 tỷ đồng của giai đoạn quý I/2023.

Kết quả kinh doanh đã đạt được trong quý I/2024 là sự khởi đầu thuận lợi để SABECO hiện thực hóa mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua. Cụ thể trong 2024, SABECO đề ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 34.397 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4.580 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 8% so với 2023.

Ba lĩnh vực trọng yếu gồm: Tối ưu hoạt động thương mại, hiệu quả chuỗi cung ứng và ESG (môi trường xã hội và quản trị) vẫn tiếp tục là trụ cột để giúp công ty đạt được mục tiêu kỳ vọng.

Các yếu tố “cộng hưởng” mùa hè 2024

Những ngày hè đã đến và đây cũng là giai đoạn thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh ngành bia rượu nước giải khát. Ngoài ra, giai đoạn này cũng đang hội tụ nhiều yếu tố để các cổ đông của SABECO có thể vững tin cùng công ty trên chặng đường hiện tại.

Một trong những yếu tố quan trọng với các cổ đông SABECO là lịch trả cổ tức đang đến gần. Theo kế hoạch, công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt trong tháng 7/2024 tỷ lệ 20%, theo đó, mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng tiền mặt.

SABECO luôn là doanh nghiệp được các cổ đông tin cậy với truyền thống chi trả cổ tức cao và theo kế hoạch cổ tức năm 2024, công ty cũng vẫn tiếp tục thực hiện kết hoạch trả 35% cổ tức bằng tiền mặt, tương đương với mức chi trả năm 2023. Đặc biệt, kết quả kinh doanh đã đạt được trong quý I, cũng như sự phục hồi của nền kinh tế đã thể hiện rõ ràng là những yếu tố quan trọng cho thấy các mục tiêu năm 2024 hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp là một trong những yếu tố nổi lên trong bức tranh kinh tế, khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) chỉ riêng tháng 5/2024 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,0%).

Trong đó, sức tiêu dùng của nền kinh tế đang tiếp tục phát đi các tín hiệu phục hồi khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 5/2024 ước đạt 519,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.580,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.