Công ty Chứng khoán Quốc Gia đăng ký bán 5,9 triệu cổ phiếu SAM

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (mã Ck: NSI), cổ đông của Công ty cổ phần SAM Holdings (mã Ck: SAM) vừa đăng ký bán 5,9 triệu cổ phiếu SAM, với mục đích cơ cấu danh mục.

Theo đó, giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 27/2/2023 đến ngày 24/3/2023. Nếu thành công, cổ đông này sẽ giảm sở hữu tại SAM Holdings từ 2,34% xuống còn 0,78% vốn điều lệ.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/2 cổ phiếu SAM đang ở vùng đáy với mức 5.920 đồng/cổ phiếu, giảm 78% so với đỉnh đạt được hồi giữa tháng 1/2022. Tạm tính tại mức thị giá này, nếu bán thành công NSI có thể thu về gần 35 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Ảnh minh họa

Về kết quả kinh doanh quý IV/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 535,27 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, công ty lỗ ròng 38,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 98,2 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên SAM Holdings báo lỗ sau 20 quý kể từ quý III/2017.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân dẫn đến thua lỗ là do chi phí tăng cao, đặc biệt là chi phí tài chính. Trong kỳ, SAM Holdings ghi nhận lỗ tỷ giá 17,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ lỗ 1,5 triệu đồng; lỗ thanh lý các khoản đầu tư là 55,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 11,6 tỷ đồng; chi phí lãi vay là 26,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 10,7 tỷ đồng...

Lũy kế cả năm 2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 2.109 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,7% và giảm 95,4% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã không hoàn thành kế hoạch đề ra và chỉ thực hiện được chưa đến 1/5 mục tiêu lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông thông qua./.