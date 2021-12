(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (địa chỉ: 120 Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan.

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) riêng năm 2020 của Tập đoàn Alpha Seven, doanh nghiệp này cho Công ty cổ phần Trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai (bên liên quan của công ty do có chung thành viên hội đồng quản trị) vay 60,7 tỷ đồng, tuy nhiên, giao dịch này chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua; cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (bên liên quan của công ty do có chung cổ đông lớn) vay 4 tỷ đồng, theo hợp đồng cho vay số 116/2019 ngày 30/6/2019 và Phụ lục số 01/PLHĐ ngày 26/6/2020.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.