Công ty mẹ đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu Nhựa An Phát Xanh

(TBTCO) - Tập đoàn An Phát Holdings (mã Ck: APH) thông báo đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu Nhựa An Phát Xanh (mã Ck: AAA). Dự kiến sau giao dịch, An Phát Holdings sẽ nâng sở hữu tại Nhựa An Phát Xanh từ 52,26% lên thành 52,79%.

Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings cho biết sẽ đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh, trong thời gian từ ngày 21/11 đến ngày 20/12, với mục đích đầu tư tài chính dài hạn. Phương thức giao dịch là khớp lệnh/thỏa thuận. Hiện An Phát Holdings là công ty mẹ nắm giữ 52,26% cổ phiếu AAA. Nếu mua vào thành công, tập đoàn này sẽ nâng sở hữu lên hơn 201 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 52,79%. Ảnh minh họa Ngoài việc APH đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu AAA, một số lãnh đạo AAA cũng đăng ký mua vào tổng cộng 2 triệu cổ phiếu AAA. Theo đó, bà Hòa Thị Thu Hà - Phó Tổng giám đốc Nhựa An Phát Xanh và bà Nguyễn Thị Tiện - thành viên Hội đồng quản trị Nhựa An Phát Xanh, đều đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu AAA. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 21/11 đến ngày 20/12/2022. Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu trong nội bộ APH, ông Phạm Đỗ Huy Cường - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc; Giám đốc tài chính Tập đoàn An Phát Holdings, sẽ mua vào 1 triệu cổ phiếu APH, nâng tổng khối lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.125.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,46%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 21/11 đến ngày 20/12./.

Tấn Minh