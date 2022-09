Công ty CP Nhựa An Phát Xanh bị xử phạt do vi phạm hành chính về thuế

(TBTCO) - Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã cổ phiếu AAA, sàn HOSE) bị Cục Thuế tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Lý do Nhựa An Phát Xanh bị xử phạt hành chính về thuế do công ty này đã kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số thuế phải nộp các năm 2020 và 2021.

Lợi nhuận nửa đầu năm 2022 của công ty mẹ Nhựa An Phát Xanh sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: T.L

Việc xử phạt thực hiện theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Số tiền bị xử phạt là hơn 123 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 20% trên số tiền thuế khai thiếu các năm 2020 và 2021.

Ngoài số tiền bị xử phạt, Nhựa An Phát Xanh còn bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền gần 616 triệu đồng. Trong đó, số tiền thuế của năm 2020 là hơn 336 triệu đồng, còn lại là tiền thuế năm 2021. Một khoản nữa mà doanh nghiệp này phải nộp là gần 67,5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Về kinh doanh, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Nhựa An Phát Xanh trên báo cáo tài chính riêng là 70,5 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lý do chính khiến lợi nhuận của công ty này giảm trong nửa đầu năm 2022 là do trong kỳ doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con./.