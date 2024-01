(TBTCO) - Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã cổ phiếu AAA, sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 ghi nhận có lãi, đảo ngược so với tình trạng lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần hợp nhất của Nhựa An Phát Xanh quý IV/2023 đạt 2.685 tỷ đồng, giảm so với kết quả 3.407 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2023 đạt 12.622 tỷ đồng, cũng giảm so với con số 15.290 tỷ đồng của năm 2022.

Nhựa An Phát Xanh: Các khoản phải thu khó đòi tăng gấp đôi trong năm 2023. Ảnh: T.L

Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng quý IV/2023 của Nhựa An Phát Xanh đạt 52,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 99,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 149 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng lợi nhuận do giá hạt nhựa ổn định và công ty được hoàn nhập dự phòng đầu tư vào công ty con, qua đó giảm chi phí tài chính.

Quy mô vốn chủ sở hữu của Nhựa An Phát Xanh tại thời điểm cuối năm 2023 là 5.920 tỷ đồng, tổng tài sản của doanh nghiệp này là 11.535 tỷ đồng.

Công ty có 5.688 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó có 2.435 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 1.080 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, 761 tỷ đồng hàng tồn kho, 1.233 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn…

Doanh nghiệp này có gần 25 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi tại thời điểm cuối năm 2023, tăng gần gấp đôi so với đầu năm./.