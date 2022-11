Cục Hải quan Long An: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, khai thác tốt nguồn thu

Thúc đẩy quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp Trong năm 2022, Cục Hải quan Long An luôn quan tâm phát triển đối tác hải quan - doanh nghiệp (DN). Đơn vị đã tổ chức hội nghị đối thoại với DN tại địa bàn ba tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre với sự tham gia của 134 DN. Thông qua hội nghị, đơn vị đã cơ bản nắm bắt những khó khăn, kiến nghị từ DN trong hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của DN đối với công chức hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ để tiếp thu và hoàn thiện. Trong thời gian tới, Cục Hải quan Long An tiếp tục quán triệt công chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ DN hòa nhã, lịch sự tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng giữa các DN; xử lý nghiêm nếu công chức có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.