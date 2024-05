Đà Nẵng: Vinh danh 99 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2023

(TBTCO) - Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã vinh danh 99 tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu. Trong đó có 6 tổ chức được nhận Bằng khen của UBND thành phố; đề nghị Tổng cục Thuế tặng Giấy khen cho 13 tổ chức, cá nhân và cục thuế tặng Giấy khen 80 tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân.

Chiều 28/5, Cục Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị vinh danh tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2023.

Tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển sản xuất kinh doanh

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 do Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, cục thuế đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương; sự đồng lòng, hợp tác, chia sẻ của cộng đồng người nộp thuế (NNT) để triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu thuế, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh vượt qua khó khăn của dịch bệnh, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao Bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng vì đã có thành tích tốt trong thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN năm 2023. Ảnh: CTV.

Nhờ vậy, tổng thu NSNN của thành phố năm 2023 được 18.245,2 tỷ đồng, đạt 99% dự toán. Nếu cộng các khoản ảnh hưởng giảm thu do chính sách mới ban hành chưa được trung ương tính khi giao dự toán năm 2023 thì đạt 109,5% dự toán, bằng 107,7% so cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cho hay, trong 5 tháng đầu năm 2024, kinh tế thành phố có những chuyển biến tích cực và nhiều dấu hiệu phục hồi đáng mừng. Tổng thu nội địa đến ngày 22/5/2024 được 9.663 tỷ đồng, đạt 62,1% dự toán trung ương, tương đương 50,3% so với nhiệm vụ mà Thành ủy, HĐND và UBND thành phố giao.

Đây là kết quả rất đáng khích lệ, nếu đặt trong bối cảnh thành phố đang bước đầu phục hồi sau ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19 và khó khăn do ảnh hưởng lớn của tình hình kinh tế thế giới, thì kết quả này rất đáng trân trọng, mang ý nghĩa to lớn về sự quan tâm, đồng lòng vì sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các ban, ngành của thành phố trong năm qua đã tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Đồng thời, nêu cao tinh thần và trách nhiệm đối với xã hội của các doanh nghiệp, doanh nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, chúc mừng 99 doanh nghiệp, cá nhân đã có thành tích tốt trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, với chủ đề năm 2024 là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, thành phố sẽ thường xuyên thực hiện chỉ đạo các ban, ngành trên địa bàn thành phố tập trung tháo gỡ các khó khăn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển sản xuất kinh doanh.

5 doanh nghiệp có số nộp lớn cho NSNN được vinh danh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ người nộp thuế

Ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, tại buổi gặp mặt hôm nay, lãnh đạo thành phố tiếp tục truyền tải đến các doanh nghiệp, doanh nhân về thế mạnh và định hướng phát triển của thành phố hiện nay và trong những năm tiếp theo là tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; thành phố sẽ tập trung khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là đối với các dự án quy mô lớn đang có vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm.

Ngoài ra, sẽ tập trung vào việc giải quyết các dự án thuộc thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Tiếp tục thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Với phương châm tiếp tục thúc đẩy đầu tư, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, lấy sự phát triển của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu, ông Hồ Kỳ Minh đề nghị, các sở, ngành liên quan luôn có sự quan tâm, nắm bắt các vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động kinh doanh phát triển góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt chính sách thuế năm 2023.

Còn theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, năm 2024, việc triển khai các chính sách pháp luật thuế trên địa bàn có nhiều điểm mới và yêu cầu cao hơn về hiệu quả và chất lượng. Thành ủy - HĐND - UBND TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng và quyết liệt trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp để tiếp tục làm tiền đề, nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc tạo được tính nghiêm túc, ổn định, bền vững của lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Trong bối cảnh đó, cục thuế chủ động xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: triển khai đồng bộ, đầy đủ, hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao; tăng cường rà soát, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của NNT, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ NNT; đồng hành cùng NNT trong việc chung tay hưởng ứng tích cực các chủ trương do Chính phủ đề ra, nhất là sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định./.