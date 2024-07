(TBTCO) - Sáng 2/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.252 VND/USD, giảm 8 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,93 điểm – tăng 0,07% so với giao dịch ngày 1/7.

Một số ngân hàng thương mại lớn, tỷ giá bán ra ở mức 25.464 đồng/USD. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng mạnh, hiện ở mức: 24.750 VND/Euro - 27.355 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.214 VND/USD và bán ra là 25.464 VND/USD giảm 9 VND. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm nhẹ ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.887 – 25.947 VND/USD giảm 13 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 1/7.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.214 VND 25.464 VND Vietinbank 25.244 VND 25.464 VND BIDV 25.244 VND 25.464 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.632 VND 27.808 VND Vietinbank 26.876 VND 28.082 VND BIDV 26.886 VND 28.156 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 153,1 VND 162,04 VND Vietinbank 154,6 VND 164,95 VND BIDV 153,88 VND 161,89 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,93 điểm – tăng 0,07% so với giao dịch ngày 1/7.

Đồng USD giảm so với các loại tiền tệ khác, song đã tăng lên mức cao mới trong 38 năm so với đồng Yên Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, do lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tăng mạnh, khiến các nhà đầu tư cảnh giác cao độ về sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản nhằm củng cố đồng tiền của nước này.

Đồng Yên ngày càng suy yếu hơn do dữ liệu cho thấy, nền kinh tế Nhật Bản suy giảm nhiều hơn so với báo cáo ban đầu trong quý đầu tiên.

Mặt khác, đồng EUR đã tăng giá vào phiên giao dịch vừa qua sau vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội tại Pháp.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD tăng vọt lên mức 161,72 Yên/USD, mức cao nhất kể từ năm 1986. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch tăng 0,4%, đạt mức 161,48 Yên. Đồng Yên đã giảm hơn 12% trong năm nay.

Đồng EUR tăng giá trong thời gian ngắn khiến đồng USD giảm giá so với các loại tiền tệ khác, theo sau đà giảm giá từ cuối tuần trước, sau khi dữ liệu công bố ngày 28/6 cho thấy lạm phát của Mỹ hạ nhiệt trong tháng 5, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay./.