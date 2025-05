Đại hội đồng cổ đông VNDIRECT: Chuyển đổi số là động lực, phát triển bền vững là đích đến

(TBTCO) - VNDIRECT xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà là nền tảng cốt lõi để mở rộng năng lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và thích ứng linh hoạt với thị trường. Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng 2025, doanh nghiệp cũng cập nhật kết quả kinh doanh 2024, xử lý sự cố an ninh mạng và công bố thay đổi nhân sự cấp cao.

Công nghệ là đòn bẩy phát triển

Chiều ngày 28/5 tại Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Phạm Minh Hương cho biết, năm 2025 có thể tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, song cũng mở ra không ít cơ hội phát triển nếu doanh nghiệp chủ động thích ứng và linh hoạt tái định vị chiến lược.

“Với tầm nhìn dài hạn, VNDIRECT đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị vận hành, kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững” – bà Hương khẳng định.

Đại hội đồng cổ đông VNDIRECT 2025.

Trên cơ sở đó, VNDIRECT dự báo VN-Index trong năm nay có thể dao động trong vùng 1.400 – 1.520 điểm. Tăng trưởng lợi nhuận (EPS) của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE dự kiến đạt khoảng 14 – 17%, với mức định giá mục tiêu (P/E) từ 12,3 – 13,4 lần. Từ đó, VNDIRECT đặt kế hoạch doanh thu năm 2025 ở mức 4.412 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.300 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 10% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.840 tỷ đồng.

Một nội dung được chú ý tại đại hội là Chủ tịch HĐQT đề cập đến sự cố bị hacker tấn công. Nhờ tiềm lực tài chính vững và nền tảng công nghệ, VNDIRECT đã kiểm soát nhanh và hiệu quả tình hình. Tuy nhiên, sự cố vẫn để lại một số ảnh hưởng nhất định lên các chỉ số tài chính năm 2024.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, VNDIRECT xác định chuyển đổi số và cá nhân hóa trải nghiệm đầu tư là ưu tiên trọng tâm. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ cho khách hàng tổ chức và phát triển đồng bộ về công nghệ cùng đội ngũ chuyên môn.

Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố then chốt – bao gồm thu hút nhân sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp, giữ chân và tái đào tạo đội ngũ hiện hữu, đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và gắn kết.

Theo bà Hương, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là nền tảng vững chắc để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, cũng như thích ứng linh hoạt với sự vận hành của thị trường tài chính.

“Việc hệ thống KRX chính thức vận hành là cơ hội lớn để các công ty chứng khoán, trong đó có VNDIRECT nâng cấp hạ tầng, mở rộng năng lực và cải thiện dịch vụ. Quá trình này cũng đặt ra yêu cầu phải tái thiết toàn bộ tổ chức vận hành và kiến trúc kinh doanh, lấy an toàn hoạt động và phát triển bền vững làm trọng tâm” – bà Hương nhận xét.

Củng cố nền tảng dài hạn

Cũng tại đại hội, thông tin về tình hình kinh doanh năm 2024, ông Nguyễn Vũ Long – Tổng giám đốc VNDIRECT cho biết, tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng với gần 1 triệu khách hàng, song thị phần có phần suy giảm. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.088 tỷ đồng – hoàn thành 83% kế hoạch trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với năm trước, còn 1.718 tỷ đồng.

“Công ty vẫn duy trì vị thế trong nhóm các công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất thị trường. Đồng thời, VNDIRECT đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 15.223 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Về cổ tức, Công ty thống nhất chi trả năm 2024 với tỷ lệ 10%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu” – ông Long nói.

Lợi nhuận của VNDIRECT qua các năm. Nguồn: FiinTrade.

Liên quan đến phân bổ tài sản, trước xu hướng lãi suất huy động giảm mạnh trong nửa đầu năm 2024, VNDIRECT đã chủ động cơ cấu lại danh mục, giảm tỷ trọng hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi, đồng thời tăng đầu tư trái phiếu để nâng cao hiệu quả sinh lời.

Tổng danh mục trái phiếu tăng 77,6% so với cùng kỳ, chủ yếu là trái phiếu do các tổ chức tín dụng và Chính phủ phát hành chiếm khoảng 80% mức tăng. Các trái phiếu này phần lớn đến từ ngân hàng quốc doanh, có độ an toàn và thanh khoản cao, qua đó không làm gia tăng đáng kể rủi ro danh mục.

Về nguồn vốn, việc tăng vốn điều lệ đã giúp nâng tỷ trọng vốn dài hạn từ 41% lên 45%. Với phần vốn ngắn hạn còn lại, công ty ưu tiên vay từ các ngân hàng lớn để tận dụng lãi suất thấp, tối ưu chi phí.

Chia sẻ về chiến lược phát triển thị phần, ông Long cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư cá nhân – điều chưa tương thích với một thị trường phát triển. Tại các thị trường lớn, nhà đầu tư tổ chức thường chiếm ít nhất 40% quy mô.

“Vì vậy, thay vì chạy theo tăng trưởng thị phần bằng mọi giá, VNDIRECT lựa chọn chiến lược bền vững hơn: xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh cho nhà đầu tư” – ông Long nhấn mạnh.

Ngoài ra, trả lời cổ đông về khả năng thu hồi nợ trái phiếu Trung Nam, ban lãnh đạo VNDIRECT thừa nhận doanh nghiệp này đã gặp nhiều khó khăn do pháp lý dự án bất động sản. Tuy nhiên, VNDIRECT cho rằng, Trung Nam đã vượt giai đoạn khó khăn và hiện sở hữu nhiều dự án năng lượng lớn – nguồn thu chính tạo dòng tiền ổn định. Hiện dòng tiền từ năng lượng đủ trả lãi và một phần gốc, phần còn lại dựa vào thanh khoản bất động sản. Ban lãnh đạo tin tưởng khả năng tái cấu trúc và trả nợ trong trung, dài hạn.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của bà Hoàng Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát. Gắn bó với VNDIRECT từ những ngày đầu thành lập năm 2006, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trợ lý Tổng giám đốc, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, và giữ vai trò Trưởng Ban Kiểm soát từ năm 2012 đến nay.