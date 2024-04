DIG muốn phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu trong năm 2024

(TBTCO) - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp ( mã Ck: DIG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng mạnh.

Trong năm 2024, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023. Vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, DIG trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 2,5%.

Ảnh minh họa

DIG lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 32,794%, tương ứng phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Bên cạnh đó, DIG dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa ngày 1/4 là 33.500 đồng/cổ phiếu), cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

DIG dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ là 4,919% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2024 và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Cuối cùng, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5%, tổng là 5%, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Theo DIG, thứ tự phát hành sẽ là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu ESOP và cuối cùng là chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nếu hoàn tất 4 đợt phát hành, DIG sẽ phát hành thêm tổng cộng 410,49 triệu cổ phiếu, ước tính tăng vốn điều lệ từ 6.098,5 tỷ đồng, lên 10.203,4 tỷ đồng./.