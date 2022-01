Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành: Giúp nguồn thu ngân sách dày dặn hơn

(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho biết, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đến 31/12/2021 ước đạt 9.520 tỷ đồng, đạt 170% dự toán pháp lệnh và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nếu trừ tiền sử dụng đất, xổ số ước đạt 6.545 tỷ đồng, đạt 139% dự toán pháp lệnh và tăng 3% so cùng kỳ.