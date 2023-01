Doanh nghiệp vững mạnh, tạo động lực thu ngân sách tăng trưởng

(TBTCO) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cán bộ, đảng viên, công chức ngành Thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân”. Thực hiện lời dạy sâu sắc của Người, những năm qua, tập thể cán bộ, công chức ngành Thuế luôn chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều biện pháp, cách thức quản lý thuế khoa học, nhằm tạo sự đồng thuận và tự giác tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Lắng nghe để kịp thời tháo gỡ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) toàn quốc sáng 21/4/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc đi nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thu thuế phải thu được lòng dân”. Câu dặn dò của Bác với ngành Thuế mấy chục năm trước, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. “Trong nền kinh tế số ngày nay, thu được lòng dân mới thu được thuế. Chính vì vậy, việc triển khai HĐĐT, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT), giảm tối đa chi phí cho NNT, lấy NNT làm trung tâm phục vụ chính là thu được lòng dân để thu thuế” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Với phương châm “cơ quan thuế luôn đồng hành với người nộp thuế”, các cục thuế đã lắng nghe, hỗ trợ rất tích cực người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Ông Đinh Nam Thắng - Cục trưởng Thuế Ninh Bình cho hay, toàn đơn vị đã chủ động tìm ra những giải pháp, cách thức quản lý khoa học, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của địa bàn để nuôi dưỡng nguồn thu, cũng như tạo ra sự hài lòng, tin tưởng của NNT.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Được Cục Thuế Ninh Bình trao tặng giấy khen về thành tích thực hiện tốt pháp luật thuế tại trụ sở, bà Nguyễn Thị Oanh - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hùng Oanh (Ninh Bình) bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của cơ quan thuế và cho rằng, nhận được sự quan tâm của cơ quan thuế là vinh dự, cũng là động lực để doanh nghiệp (DN) tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn.

“Không chỉ quan tâm đến DN, cán bộ thuế luôn có tinh thần phục vụ cầu thị, làm việc thân thiện và rất nhiệt tình hỗ trợ DN, thường niên tổ chức gặp gỡ đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN” - bà Oanh bày tỏ.

Tâm sự với phóng viên TBTCVN trước thềm xuân mới Quý Mão 2023, ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái chia sẻ, để kịp thời động viên sự nỗ lực của DN, doanh nhân trên địa bàn, vào dịp tết, ngày doanh nhân Việt Nam, hay trong bối cảnh DN gặp thiên tai, lũ quét, cục thuế đã tổ chức các buổi thăm hỏi, tặng quà, tặng hoa động viên DN, doanh nhân. “Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, để phòng chống dịch, chúng tôi đã thay đổi phương thức trao tặng bằng khen, giấy khen cho DN thực hiện tốt pháp luật thuế. Thay vì tổ chức hội nghị tập trung đông người, cơ quan thuế đã đến tận trụ sở của người nộp thuế để trao tặng, thăm hỏi, động viên DN nỗ lực vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh…” - ông Hùng nói.

Sự đồng thuận giúp thu ngân sách tăng trưởng

Để hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn, năm qua, Chính phủ tiếp tục có những chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người dân và DN, đồng thời, hệ thống pháp luật về thuế cũng có những thay đổi như việc ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực trong năm 2022. Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách thuế dẫn đến nhu cầu cần được hỗ trợ của NNT tăng cao.

Theo đó, cùng với việc tổ chức các chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn khai thuế theo quy định, quyết toán thuế và hỗ trợ trực tuyến về HĐĐT để giải đáp một số vướng mắc của NNT, Tổng cục Thuế đã xây dựng 8 clip hướng dẫn, hỗ trợ NNT theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Thông qua các clip, NNT dễ dàng tiếp cận các chính sách thuế.

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho hay, những năm gần đây, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn, ngay khi các chính sách hỗ trợ được ban hành, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án triển khai sớm, có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, các gói hỗ trợ đến NNT, đảm bảo mọi DN, NNT trên địa bàn được thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng.

“Chúng tôi đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT ở tất cả các khâu, các bộ phận với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phong phú. Việc hỗ trợ, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử sẽ giúp DN, NNT tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn, tạo sự đồng thuận và nâng cao tinh thần thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế của NNT” - ông Mai Sơn nói.

Đại diện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, để xây dựng các phương án hỗ trợ DN được toàn vẹn, ban lãnh đạo cục thuế đã giao các phòng tham mưu nội dung xây dựng đề án và kế hoạch ưu tiên NNT, đặc biệt là DN có số nộp lớn, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế. Theo đó, các DN nộp thuế tốt, có số nộp thuế lớn và được tuyên dương liên tục nhiều năm sẽ được cơ quan thuế ưu tiên hỗ trợ, tương tự như việc các DN được cơ quan hải quan phân loại “luồng xanh” trong thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu và tự giác thực hiện “Trong bối cảnh đất nước phải thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2022 vừa qua đã được khẩn trương xây dựng, ban hành và thực hiện, tháo gỡ khó khăn tình thế cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) lại càng trở nên quan trọng. Giúp NNT hiểu và thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế, giảm thiểu những sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuế, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho cả NNT và cơ quan thuế là điều cơ quan thuế cần tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới” - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn chia sẻ.

Báo cáo thu ngân sách của Tổng cục Thuế cho thấy, năm 2022, toàn ngành quản lý ước đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán, bằng 108,5% so với thực hiện năm 2021. Trong đó: Thu dầu thô ước đạt 72,9 nghìn tỷ đồng, bằng 258,5% dự toán. Thu nội địa ước đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, bằng 121,0% dự toán. Đặc biệt, so với dự toán, có 63/63 địa phương hoàn thành, hoàn thành vượt dự toán thu năm 2022. Nếu tính theo khoản thu, sắc thuế, có 17/19 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với dự toán.

Dõi theo công tác thu ngân sách của ngành Thuế năm qua cho thấy, năm 2022 tiếp tục là năm đáng nhớ của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế. Trước áp lực nhiều nguồn thu sụt giảm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, xung đột chính trị trên thế giới, song tập thể cán bộ, công chức thuế đã luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả thu ngân sách vượt đích sớm đã minh chứng cho những nỗ lực đó.

Mùa Xuân mới đã đến cùng những vận hội mới, thời cơ mới. Vượt qua khó khăn thách thức, nền kinh tế giữ nhịp phát triển ổn định, tạo động lực cho thu NSNN năm 2022 “về đích” sớm. Nỗ lực thu ngân sách vượt đích sớm không chỉ đang thổi luồng sinh khí mới, mà còn tạo niềm tin, là tiền đề, là động lực để cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế hướng đến mùa Xuân mới với những kỳ vọng mới, vươn tới những đích mới.