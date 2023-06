Gần 200 kỳ quay mỗi ngày, xổ số Keno khiến người chơi hào hứng

Giá trị giải thưởng có thể gấp tới 20 lần tiền vé Cách chơi Keno: Mỗi kỳ quay, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 20 con số trong tập hợp 80 con số (từ 01 tới 80). Tùy cách dự thưởng, người chơi sẽ so khớp các con số đã mua so với các con số kết quả (cách chơi Keno theo bậc); hay cách chơi ULEO là dựa trên số lượng con số chẵn/con số lẻ hoặc số lượng con số lớn (lớn hơn 40)/số lượng con số nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 40) trong tập hợp 20 con số kết quả. Keno theo bậc cho người chơi dự thưởng từ bậc 1 tới bậc 10, bậc càng cao thì giải càng to. Trong đó, bậc 10 là bậc có giải thưởng "khủng" nhất lên tới 2 tỷ đồng cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng (tối đa 10 tỷ đồng khi dự thưởng 50.000 đồng), ngay cả khi không trùng số nào cũng có thưởng (đối với cách chơi bậc 8, 9 và 10). Còn cách chơi ULEO có 8 lựa chọn đa dạng: Lớn, Hòa Lớn - Nhỏ, Nhỏ; Chẵn, Chẵn 11 - 12, Hòa Chẵn - Lẻ, Lẻ 11 - 12, Lẻ. Nếu trúng thưởng, người chơi có thể nhận về số tiền gấp tới 20 lần giá trị dự thưởng (tùy chọn Chẵn hoặc Lẻ), "khủng" nhất là dự thưởng 1 triệu đồng trúng 20 triệu đồng. Tham khảo cách chơi xổ số Keno tại: https://vietlott.vn/vi/choi/keno/gioi-thieu-san-pham-keno.