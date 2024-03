Gần 70% cửa hàng xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng

(TBTCO) - Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 15/3/2024, tổng số cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng là 10.649 đơn vị, tăng 7.949 cửa hàng so với thời điểm 1/12/2023 và chiếm tỷ trọng 67,6% số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc.

Gần 16 nghìn cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế cho hay, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương tổ chức phối hợp triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Tuy nhiên, hiện còn một bộ phận thương nhân kinh doanh xăng dầu chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật về lập HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Tổng cục Thuế cho biết, gần 70% số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Ảnh: TL

Theo thống kê cả nước hiện có 15.756 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tính đến ngày 15/3/2024, tổng số cửa hàng xăng dầu xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng là 10.649 cửa hàng (tăng 7.949 cửa hàng so với thời điểm 1/12/2023) và đạt khoảng 67,6% số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc.

Trước đó, để hoàn thành được mục tiêu 100% cửa hàng xăng dầu xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương thực hiện ngay việc tham mưu UBND chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh, bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Địa phương quyết liệt triển khai

Ông Ngô Xuân Tòng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Xác định việc triển khai áp dụng HĐĐT từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo 100% đơn vị áp dụng là nhiệm vụ chính trị, là yêu cầu bắt buộc, quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và thực hiện chuyển đổi số.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan công an, sở công thương, quản lý thị trường và chính quyền địa phương theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Việc triển khai hóa đơn điện tử đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách. Ảnh: TL

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản gửi đến 100% các tổ chức doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, yêu cầu lập HĐĐT đối với trường hợp bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ cho khách hàng ngay sau thời điểm kết thúc bán hàng theo từng lần bán theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Bắc Ninh, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế quyết liệt triển khai đôn đốc các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau thời gian triển khai nhiều giải pháp, tính đến ngày 31/12/2023, trên địa bàn có 124/128 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Còn 4 cửa hàng chưa thực hiện do 2 cửa hàng đang tạm nghỉ kinh doanh; 2 cửa hàng đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác thuộc cơ quan thuế khác quản lý.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức các hội nghị mời các doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp HĐĐT để chia sẻ kinh nghiệm, cũng như thảo luận các giải pháp hiệu quả để giúp các doanh nghiệp xuất HĐĐT ngay sau từng lần bán hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã giao các phòng thanh tra kiểm tra, các chi cục thuế thành lập các tổ công tác xuống từng đơn vị kinh doanh xăng dầu để nắm bắt tình hình thực tế của các đơn vị. Yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện xuất hóa đơn bán xăng dầu cho khách lẻ ngay sau từng lần bán hàng theo quy định, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng đã phân công công chức giám sát trên ứng dụng HĐĐT hàng ngày đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa có cột bơm điện tử kết nối với phần mềm hóa đơn.

Tại Yên Bái, báo cáo cho thấy, tính đến ngày 20/2/2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 110/121 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất HĐĐT sau mỗi lần bán hàng, đạt tỷ lệ 91% và được Bộ Tài chính ghi nhận là một trong những tỉnh đạt tỷ lệ cao trong toàn quốc. Việc triển khai HĐĐT đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết, việc triển khai HĐĐT trên địa bàn Yên Bái trong thời gian đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc triển khai đến các đối tượng kinh doanh xăng dầu là các doanh nghiệp tư nhân.

Bởi các lý do như: doanh nghiệp chưa trang bị đủ thiết bị để thực hiện việc in hóa đơn theo từng lần bán hàng; chi phí cho việc in ấn hóa đơn theo từng lần còn cao trong khi khách mua lẻ đa số không có nhu cầu lấy hóa đơn; nhân viên bán hàng tại các cửa hàng ít người nên vừa bán hàng, vừa xuất hóa đơn cũng mất thêm thời gian.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho rằng, việc xuất hóa đơn sau từng lần bán hàng còn gây lãng phí cho doanh nghiệp…

Để giải quyết khó khăn nêu trên, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng HĐĐT theo quy định đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra dữ liệu tra cứu HĐĐT đã lập khi bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định; hành vi không lập hóa đơn, lập không đúng quy định về HĐĐT đối với trường hợp bán lẻ xăng, dầu.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức hội nghị trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đơn vị cung cấp giải pháp truyền nhận, kết nối, phát hành HĐĐT để nắm bắt thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đảm bảo hiệu quả, thuận lợi cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn, chứng từ.

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, việc triển khai xuất HĐĐT sau mỗi lần bán hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt kết quả tích cực./.