(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã Ck: GEX) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11/2021.

Theo đó, Gelex chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 9 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 703 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2021.

Vừa qua Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuấn đã mua vào 30 triệu cổ phiếu GEX để nâng tỷ lệ sở hữu từ 18,75% lên 22,58%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 10/11/2021 đến 12/11/2021 theo phương thức thỏa thuận. Tạm tính theo mức giá dao động của cổ phiếu GEX trong thời gian đó thì số tiền mà ông Tuấn phải bỏ ra để mua 30 triệu cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu là xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2021, GEX đạt doanh thu 19.299 tỷ đồng, tăng 58,7% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.374 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 81,4% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Các năm qua, Gelex đã có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu. Số liệu doanh thu các năm 2017, 2018, 2019, 2020 lần lượt là 12.095 tỷ đồng, 13.829 tỷ đồng, 15.440 tỷ đồng và 18.086 tỷ đồng.

Được biết, Gelex có vốn điều lệ 7812 tỷ, cổ đông lớn nhất là CEO Nguyễn Văn Tuấn, hiện đang sở hữu 22,58%, ngoài ra còn có Công ty TNHH MTV đầu tư GEX sở hữu 13,3% vốn điều lệ. Gelex đang đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp thông qua Tổng Công ty Viglacera. Quý III vừa qua, việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Viglacera đã đóng góp lớn vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Gelex.

Với các lợi thế về quỹ đất, Gelex đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại. Các dự án bất động sản đã hoàn thành và đang khai thác trong hệ thống Gelex bao gồm Gelex Tower – 52 Lê Đại Hành, Hà Nội, Khách sạn Melia-44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và Khách sạn Bình Minh. Ngoài ra GEX còn đang nắm giữ một số lô đất khác nữa tại Hà Nội và địa phương khác…./.