Giá vàng hôm nay (13/7): Vàng nhẫn vọt tăng theo giá thế giới

(TBTCO) - Ngày 13/7, giá vàng nhẫn trong nước tiếp đà tăng mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới, trong khi đó, giá vàng miếng chỉ nhích tăng nhẹ so với hôm trước.

Sáng ngày 13/7, giá vàng miếng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 50 nghìn đồng mỗi lượng so với hôm trước.

Cụ thể, vàng miếng SJC 9999 loại 1 lượng trở lên niêm yết cụ thể ở mức 66,65 triệu đồng/lượng mua vào và 67,25 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng trong nước chỉ tăng nhẹ trong bối cảnh vàng thế giới vọt tăng. Ảnh: T.L

Vàng miếng SJC 9999 loại 5 chỉ có giá bán ra là 67,27 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC 9999 loại 2 chỉ trở xuống bán ra 67,28 triệu đồng/lượng.

Với các loại vàng khác, giá vàng nhẫn SJC 9999 ghi nhận tăng mạnh 350 nghìn đồng mỗi lượng so với hôm trước. Giá niêm yết vàng nhẫn 9999 loại 1 chỉ trở lên hiện ở mức 55,9 triệu đồng/lượng mua vào và 56,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 9999 loại 0,5 chỉ có giá bán là 57 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng ngày 13/7 theo giờ Việt Nam giao dịch tại mức 1.957 USD/ounce trên sàn giao dịch vàng Kitco, tăng vọt thêm 19 USD so với hôm trước.

Vàng thế giới chạm mốc cao nhất trong 3 tuần khi báo cáo mới công bố cho thấy lạm phát tăng thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế. Cụ thể, báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 đã tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng dự kiến là 3,1% và so với mức tăng 4,0% trong báo cáo tháng 5. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021./.