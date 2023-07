Giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, vàng thế giới được giải tỏa áp lực

Thị trường tiền tệ tuần 10-14.7:

(TBTCO) - Tuần qua, thông tin đáng chú ý trên thị trường tiền tệ là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã có những phiên tăng giá ấn tượng nhờ các thông tin lạm phát hạ nhiệt.

Giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Tuần qua ghi nhận thông tin đáng chú ý trên thị trường tiền tệ khi NHNN công bố điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với mức với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%.

NHNN cho biết, việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng (TCTD) được NHNN thực hiện trên cơ sở đề nghị của TCTD, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD, đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống TCTD.

Tín dụng nửa đầu năm tăng trưởng khá chậm so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: T.L

Trước đó từ đầu năm 2023, căn cứ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Quốc hội, Chính phủ, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14 - 15%, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, bối cảnh tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm thấp hơn so với kịch bản đề ra, các nguồn vốn nền kinh tế gặp khó khăn. NHNN cho biết song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công cụ chính sách tiền tệ khác, NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD nhằm cung ứng thêm vốn tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng mới đạt chưa đến 5% Theo NHNN, đến ngày 30/6/2023, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2022.

Trước đó, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết, NHNN rất quan tâm đối với việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, hệ thống ngân hàng dành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Đơn cử chính sách giảm lãi, miễn lãi, giảm phí chia sẻ với doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua tổng cộng 60 nghìn tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn từ nguồn lực của các ngân hàng cho thấy hệ thống ngân hàng đồng hành cùng các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp về lãi suất, tín dụng, cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ được triển khai.

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Lãi suất liên ngân hàng đang tiếp tục xu hướng giảm sâu. Hiện lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng chỉ còn 0,21%. Đây là mức lãi suất thấp hơn rất nhiều so với lãi suất điều hành hiện hành của NHNN. Cụ thể, Quyết định 1123/QĐ-NHNN ngày 19/6/2022 quy định lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 5,0%/năm. Lãi suất thực tế hiện cho thấy ngoài mức lãi suất qua đêm rất thấp, lãi suất các kỳ hạn khách hiện cũng đều giảm thấp, cụ thể kỳ hạn 1 tuần chỉ còn 0,38%, kỳ hạn 2 tuần còn 0,69%, kỳ hạn 1 tháng còn 2,4%...

Ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, Standard Chartered dự báo, NHNN hiện đang tập trung nhiều hơn vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khi áp lực giá cả trong nền kinh tế giảm bớt. Tuy nhiên, chuyên gia này dự báo rằng, những đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của NHNN cũng sẽ không vượt quá 50 điểm cơ bản do những lo ngại về rủi ro lạm phát và bất ổn tài chính vẫn còn.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh vào cuối tuần. Ảnh: T.L

Giá vàng bật tăng nhờ giảm áp lực lạm phát

Giá vàng thế giới trong tuần qua đã có những phiên phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt, thời điểm ấn tượng nhất rơi vào hôm thứ năm (13/7) khi giá vàng thế giới bật tăng vọt, kéo theo sự bứt phá mạnh mẽ của giá vàng nhẫn trong nước.

Cụ thể riêng trong phiên thứ năm, giá vàng thế giới đã tăng 19 USD mỗi lên mức mức 1.957 USD/ounce trên sàn giao dịch vàng Kitco và không khí lạc quan tiếp tục kéo sang sáng thứ sáu, nhưng bắt đầu có tín hiệu điều chỉnh vào buổi chiều ngày thứ sáu. Đến chiều 14/7, giá vàng giao ngay giao dịch trên sàn Kitco dao động quanh mức khoảng 1.956 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng vẫn giữ nhịp khá bình ổn với mức tăng không lớn trong 2 phiên cuối tuần, nhưng vàng nhẫn cũng đã có một phiên thăng hoa vào hôm thứ năm với mức tăng tới 350 nghìn đồng mỗi lượng. Mặc dù vậy, vàng nhẫn cũng đã có xu hướng điều chỉnh giảm từ trưa ngày 14/7, ghi nhận giá mua bán ở mức 55,85 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 56,85 triệu đồng mỗi lượng bán ra.

Giá vàng thế giới có một số thời điểm bùng nổ nhờ thông tin tích cực từ chỉ số chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của Mỹ được công bố chỉ tăng 3% so cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo trước đó của các chuyên gia. Ngoài ra, CPI cốt lõi (lạm phát cơ bản), không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, cũng tăng thấp hơn dự báo. Cụ thể, chỉ số này tăng 4,8% so cùng kỳ năm ngoái, và thấp hơn so dự báo 5,0% trước đó.

Sau báo cáo lạm phát, thị trường dự báo khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp diễn ra vào ngày 25 - 26/7. Tuy nhiên, đây sẽ là đợt tăng lãi suất cuối cùng của FED, sau đó họ có thể sẽ tạm dừng và quan sát tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ tới nền kinh tế.