GMD dự kiến phát hành hơn 4,5 triệu cổ phiếu ESOP bằng mệnh giá

(TBTCO) - Công ty cổ phần GEMADEPT (mã Ck: GMD) vừa thông báo nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2022 (ESOP).

Theo đó, GMD dự kiến sẽ phát hành 4.588.400 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành tháng 12/2023 -quý I/2024.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; trong năm thứ 3 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu và trong năm thứ 4 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại.

Nguyên tắc phát hành dựa trên lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022 của GMD là 1.308 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch cả năm và đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu, dựa theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2021.

Ảnh minh họa

Kết phiên ngày 29/12, giá cổ phiếu GMD giảm 2,08% xuống còn 70.500 đồng/cổ phiếu và tăng gần 56% từ đầu năm đến nay. Như vậy, giá phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của GMD chỉ bằng 1/7 giá thị trường.

Kết thúc quý III/2023, GMD ghi nhận doanh thu thuần đạt 998 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, và lãi ròng đạt 338 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, GMD ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.812 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng lãi ròng đạt 2.310 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ ghi nhận khoản lãi từ việc bán Cảng Nam Hải Đình Vũ và lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết./.