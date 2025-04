Gỡ nút thắt cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ cho chuyển đổi xanh “Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030” đã đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Giảm thiểu cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP với mức giảm tối thiểu so với năm 2014 là 15% vào năm 2030 và 30% vào năm 2050. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa các mục tiêu nêu trên chưa như kỳ vọng, theo các chuyên gia kinh tế có nguyên nhân hành lang pháp lý chưa đầy đủ và đồng bộ. TS.Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cho hay, dù Việt Nam đã có nhiều cam kết quốc tế về môi trường, tuy nhiên khung pháp lý cụ thể để điều chỉnh hành vi chuyển đổi xanh tại doanh nghiệp vẫn chưa đầy đủ và rõ ràng. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một định nghĩa pháp lý chính thức về “doanh nghiệp xanh”, cũng như khung tiêu chí xếp hạng mức độ xanh hóa của doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường), GHG Protocol (tính toán phát thải khí nhà kính), hay bộ nguyên tắc ESG mới chỉ được khuyến khích áp dụng trên cơ sở tự nguyện, chưa được khuyến khích thực hiện gắn với ưu đãi cụ thể. Do đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, lúng túng trong việc xác định tiêu chí và lộ trình thực hiện chuyển đổi xanh, không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào là “đủ” để được công nhận hoặc hưởng chính sách hỗ trợ. Thiếu hướng dẫn cụ thể và đồng nhất giữa các bộ, ngành và sự phối hợp với các địa phương. Việc triển khai các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo, xử lý chất thải hay mô hình kinh tế tuần hoàn hiện nay vẫn gặp nhiều vướng mắc do sự chồng chéo về chức năng quản lý giữa các bộ, ngành. Sự thiếu nhất quán trong quy trình và hướng dẫn thực hiện khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục hành chính, gia tăng chi phí tuân thủ và làm giảm động lực đầu tư. Đây là những nút thắt cần được tháo gỡ trong thời gian tới./.