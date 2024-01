(TBTCO) - Nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề trong chuỗi du lịch văn hóa tâm linh và làng nghề, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trong giai đoạn mới, lần đầu tiên TP. Hà Nội tổ chức “Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền xuân Giáp Thìn 2024”.

Ảnh minh họa

Lễ hội không chỉ là hoạt động "Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững" những giá trị làng nghề truyền thống nói chung, tôn vinh nét đẹp làng nghề "Đào Nhật Tân", "Quất cảnh Tứ Liên" quận Tây Hồ gắn với giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền mỗi dịp Tết đến Xuân về, mà còn là một hoạt động thiết thực được UBND TP. Hà Nội quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phối hợp với UBND quận Tây Hồ tổ chức, thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 3/2/2024), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội (30/11/1954 - 30/11/2024) và kỷ niệm những ngày lễ lớn của Thủ đô và Đất nước trong năm 2024, đồng thời là dịp để Nhân dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước thưởng ngoạn, mua sắm phục vụ tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024.

Lễ hội được tổ chức trong 7 ngày, gồm chuỗi các hoạt động và sự kiện hấp dẫn: Khai mạc Lễ hội và Tôn vinh các tổ chức, cá nhân đạt giải Hội thi hoa đào, quất cảnh TP. Hà Nội năm 2024; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá hoa đào, quất cảnh Tây Hồ; hoa, cây cảnh, tiểu cảnh tạo hình nghệ thuật, Triển lãm Bonsai Tre; Trưng bày tái hiện không gian Tết Việt và trò chơi dân gian trong ngày tết cổ truyền, đến từ các làng nghề truyền thống; Ẩm thực 3 miền; Chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới".

Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền không thể thiếu trong hương vị ngày Tết với quy mô hơn 100 gian hàng; khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá hoa đào, quất cảnh Tây Hồ; hoa, cây cảnh, tiểu cảnh tạo hình nghệ thuật; triển lãm Bonsai tre nghệ thuật “Vũ điệu Rồng tre” do CLB Bonsai Tre Việt thực hiện với diện tích trên 3.000m2.

Khu trưng bày tái hiện không gian Tết Việt và trò chơi dân gian trong ngày Tết cổ truyền, đến từ các làng nghề truyền thống như: Trải nghiệm nghề giã giò, chả của xã Tân Ước, nghề làm nón làng Chuông; trải nghiệm nghề gốm Bát Tràng; trải nghiệm nghề gói bánh chưng làng nghề Tranh Khúc; trưng bày sản phẩm làng nghề đồ thờ Sơn Đồng, trải nghiệm nghệ thuật Tranh Kim Hoàng; trải nghiệm nghề nặn tò he làng nghề Xuân La và nghề may truyền thống Vân Từ; nghề may áo dài Trạch Xá; làng nghề chuồn chuồn tre Thạch Xá; nghề giấy gió Phường Bưởi.

Đến với khu ẩm thực 3 miền, bên cạnh những đặc sản ngày Tết của Thủ đô, thực khách được trải nghiệm những món ăn nổi tiếng các vùng, miền trong cả nước. Đặc biệt, nhà hàng chay Đạo An lần đầu giới thiệu những món ăn độc đáo từ sen và đặc sản Tây Hồ.

"Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024" diễn ra từ ngày 26/1/2024 - 1/2/2024 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, là một trong những điểm nhấn quan trọng nhằm kết nối chuỗi hoạt động văn hóa với các Hội Hoa Xuân khắp thành phố, thực sự đã trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua trong dịp này đối với nhân dân Thủ đô, cũng như đông đảo du khách trong và ngoài nước./.