Hải Phòng - Sức bật từ những công trình “nghìn tỷ”

(TBTCO) - Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đẳng cấp quốc tế và tiếp tục động thổ các tổ hợp 5 sao như dự án 6.000 tỷ đồng ở khu vực Chợ Sắt đem đến sự chuyển mình mạnh mẽ cho Hải Phòng, giúp thành phố gia tăng sức hấp dẫn, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Tạo sức bật từ hạ tầng đô thị

Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng sẽ trở thành thành phố đi đầu cả nước về công nghiệp hóa - hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á. Để đạt được mục tiêu đó, Hải Phòng coi hiện đại hóa đô thị là một trong những giải pháp đột phá.

Trong năm 2022, Hải Phòng dự kiến triển khai 26 công trình trọng điểm để cải thiện hạ tầng, tạo sức bật thu hút đầu tư. Dự án chỉnh trang khu vực Chợ Sắt là một trong hai công trình trọng điểm về trung tâm thương mại của thành phố.

Trung tâm thương mại tại khu vực Chợ Sắt sẽ trở thành biểu tượng mới của Hải Phòng.

Chợ Sắt là một địa điểm quan trọng đã đi vào tiềm thức người Hải Phòng. Công trình được xây dựng vào thế kỷ 19, dưới thời Pháp thuộc. Chợ Sắt nằm ở vị trí đắc địa, sát sông Tam Bạc, trên tuyến đường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Nơi đây từng là trái tim thương mại của Hải Phòng và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Qua thời gian và những biến cố lịch sử cùng với sự phát triển của thành phố, diện mạo đô thị cần có sự thay đổi để phù hợp. Chính vì vậy, khi quy hoạch lập dự án, UBND TP. Hải Phòng quyết tâm đưa Chợ Sắt trở lại vị thế của mình trong một hình hài mới, một khu vực sầm uất với các hoạt động thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn và văn phòng. Đồng thời UBND thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư giữ cái tên Chợ Sắt trong tên thương mại của dự án.

Tháng 7/2021, UBND TP. Hải Phòng đã lập dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê Chợ Sắt và mời thầu công khai. Sau 4 tháng đấu thầu công khai và minh bạch, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn đã trở thành nhà đầu tư của dự án này, theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND của UBND TP. Hải Phòng.

“Việc thu hút thành công Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn về đầu tư khu Trung tâm thương mại Chợ Sắt khẳng định môi trường đầu tư của Hải Phòng rất thông thoáng, hấp dẫn, chứng tỏ Hải Phòng là một điểm đến, là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu cho TP. Hải Phòng, là minh chứng cho sự phát triển của Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới và thu hút nhà đầu tư” - ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cho biết.

Tổ hợp “nghìn tỷ” gia tăng sức hấp dẫn cho TP. Hải Phòng

Ngày 14/5/2022, Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê đã chính thức động thổ để chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt.

Dự án chính thức được khởi công xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Công trình có quy mô 2 tòa tháp gồm 40 tầng nổi và 2 tầng hầm, chiều cao 146m sử dụng phương án kiến trúc của Công ty Hirsch Bedner Associates PTE LTD - HBA (Singapore) với chủ đề “Nơi gặp gỡ của những dòng sông”.

Ông Chu Ngọc Minh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn, chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự được UBND TP. Hải Phòng tin tưởng và giao trọng trách thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt - một công trình mang tính biểu tượng cho sự phát triển của Hải Phòng. Đây cũng là công trình quan trọng ghi dấu ấn của Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn trong hành trình Bắc tiến. Với kinh nghiệm thực hiện thành công nhiều dự án lớn trên toàn quốc, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn sẽ mang tới một dự án mẫu mực về tiến độ và chất lượng công trình, xứng đáng là một biểu tượng kiến trúc mới của thành phố cảng”.

Theo kế hoạch, thời gian thi công công trình dự kiến kéo dài trong thời gian 36 tháng, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2025. Khi hoàn thiện, tổ hợp sẽ bù đắp được những thiếu hụt về địa điểm vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, khu mua sắm đẳng cấp quốc tế, khu triển lãm, hội nghị, ... cho thành phố. Cùng với phố Tam Bạc, phố Thế Lữ và các khu phố cũ xung quanh, công trình sẽ tạo ra thế liên hoàn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm,…

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sẽ do công ty TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển. Là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, TNR Holdings Vietnam ghi dấu ấn với nhiều dự án bất động sản cao cấp, tạo nên môi trường sống thuận ích tại các thành phố lớn với thương hiệu TNR Gold như: TNR Goldmark City, TNR GoldSeason, TNR GoldSilk Complex (Hà Nội) hay TNR The GoldView (TP. Hồ Chí Minh). TNR Holdings Vietnam còn gặt hái nhiều thành công với chuỗi dự án khu đô thị TNR Stars tại các đô thị vệ tinh rộng khắp trên toàn quốc.

Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc, cải tạo cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thiện quy hoạch tổng thể mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho thành phố, tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng. Đây sẽ là công trình kiến trúc tiêu biểu, là biểu tượng cho sự đổi mới thành công, cho sức hấp dẫn với nhà đầu tư của thành phố cảng./.