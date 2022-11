Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh Kết thúc năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu có giảm so với thời điểm năm 2020 nhưng với tỷ lệ không đáng kể; số lượng doanh nghiệp chế xuất lại tăng 4,3%. Trong khi đó, số lượng tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu gia công, chế xuất năm 2021 tăng mạnh so với năm 2020, đồng nghĩa với việc kim ngạch xuất nhập khẩu cũng tăng mạnh. Hết năm, kim ngạch nhập khẩu gia công, sản xuất xuất khẩu tăng 37,49% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất tăng 50,13% so với cùng kỳ.