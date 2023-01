Hàng hoá dồi dào nhưng vẫn phải ngăn chặn tăng giá

(TBTCO) - Chuyên gia kinh tế thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng, với sự chủ động chuẩn bị nguồn cung hàng khá tốt của các sở công thương, siêu thị, doanh nghiệp kinh doanh tại các tỉnh, thành phố, Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 sẽ không lo thiếu hàng, nhưng vẫn phải quan tâm đến ngăn chặn tăng giá bất hợp lý và kiểm soát an toàn thực phẩm.

PV: Hiện nay dịch Covid-19 đã được khống chế đẩy lùi, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh từ quý II/2022 đến nay, ở góc độ chuyên gia kinh tế thương mại, ông có đánh giá gì về tình hình thị trường hàng tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2023?

Ông Vũ Vinh Phú

Ông Vũ Vinh Phú: Theo thông lệ, dịp Tết Nguyên đán nhu cầu mua sắm sẽ tăng đáng kể. Qua theo dõi những năm trước đây, tốc độ tăng trưởng so với tiêu dùng bình thường thì dịp tết tăng 30-35%, ngay như tết năm 2021 - 2022, khi dịch Covid-19 diễn ra thì nhu cầu tiêu dùng cũng tăng 15-20%. Tết năm nay dịch Covid-19 được khống chế, nhu cầu mua sắm sẽ tăng mạnh.

Tôi cho rằng, tết này, bộ phận người dân dư giả về kinh tế sẽ tăng mua sắm và hoạt động du xuân sẽ kích cầu tiêu dùng.

Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý, tỷ lệ người có kinh tế dư giả có thể chỉ chiếm 30-40% trong tổng tiêu dùng của người dân; còn lại đa số là người dân có mức thu nhập trung bình và trung bình thấp, nhất là những gia đình bị mất việc làm như tầng lớp công nhân cũng sẽ tiêu dùng tiết kiệm, mua sắm đồ thiết yếu. Có thể nói, sức tiêu dùng sẽ tăng khoảng 20-30%.

Về quỹ hàng hóa thì không lo thiếu, đặc biệt là tại các thành phố lớn có nhu cầu mua sắm cao như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, được doanh nghiệp chuẩn bị khá dồi dào với trị giá 20.000 - 30.000 tỷ đồng, đặc biệt là bánh kẹo, chè, thuốc lá.

PV: Với nhu cầu tiêu dùng được dự báo là tăng 20-30% trong dịp tết này như ông vừa nói, liệu giá cả có tăng đột biến, thưa ông?

Ông Vũ Vinh Phú: Theo thông lệ hàng năm thì giá cả hàng hóa sẽ tăng ở từng mặt hàng, không chỉ do nhu cầu thị trường, mà còn bị đẩy giá do tâm lý phục vụ tết.

Tôi cho rằng, hàng hóa tiêu dùng như giò, chả, gà đông lạnh do nguồn cung dồi dào nên tại các siêu thị vẫn bình ổn về giá. Tuy nhiên, tết này cần chú ý đến cung cầu và giá cả mặt hàng tươi sống như thủy, hải sản, gà, thịt lợn. Sức mua sẽ tăng từ ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công - ông Táo) đến 28-29 tết nên có thể sẽ tăng giá khoảng 20% -30%. Về rau, củ, quả hiện nay đã vào vụ đông, nên không sợ thiếu hàng, giá có thể tăng nhẹ, không đáng kể.

Hàng Tết đã tràn ngập các kệ hàng siêu thị.

Ở góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng, doanh nghiệp kinh doanh và các siêu thị càng chuẩn bị tốt nguồn hàng, đảm bảo giữ giá ổn định, không tăng giá “kiểu thời vụ” và có chương trình khuyến mại mừng xuân thì càng bán được doanh số cao. Lưu ý cần chuẩn bị hàng hóa đầy đủ trước, trong và sau tết. 29-30 tết người lao động nhận tiền lương tiền thưởng sức mua tăng, vẫn có hàng để phục vụ.

Sau tết, để giá cả không lên thì phải đảm bảo có đủ nguồn hàng, cơ quan chức năng phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chính phủ và Bộ Tài chính, Bộ Công thương về các giải pháp ổn định cung - cầu, tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịp tết để tăng giá. Trường hợp nếu phát hiện tăng giá đột biến phải kiểm soát kê khai giá, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tận dụng cơ hội xây dựng thương hiệu Theo ông Vũ Vinh Phú, dịp tết là cơ hội để siêu thị, doanh nghiệp tận dụng xây dựng thương hiệu giúp cho việc kinh doanh, buôn bán trong năm 2023 được tốt hơn, thuận lợi hơn. Nếu đơn vị nào tận dụng dịp tết để tạo dựng thương hiệu của mình bằng việc nâng cao chất lượng hoạt động, tăng thêm ca phục vụ người dân ân cần chu đáo, thanh toán nhanh chóng, giá cả cạnh tranh sẽ có cơ hội nâng cao thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

PV: Vấn đề quan tâm đối với người tiêu dùng là làm sao mua được hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, không mua phải hàng giả, hàng nhái. Ông có lời khuyên gì với người tiêu dùng?

Ông Vũ Vinh Phú: Để hạn chế tối đa rủi ro mua phải hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng nên chọn mua hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích có thương hiệu bán hàng quanh năm. Tiền nào của ấy không nên quá ham hàng rẻ, hàng khuyến mại mà mua phải sản phẩm không tương ứng với chất lượng sản phẩm, nhất là đối với hàng hóa là thực phẩm.

Ở góc độ cơ quan quản lý, thì lực lượng Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng về an toàn thực phẩm cần tăng cường các biện pháp kiểm soát hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh đầu cơ tăng giá đột biến.

Các siêu thị, chợ truyền thống cần đảm bảo an ninh chống trộm cắp, đảm bảo an toàn cháy nổ để người dân yên tâm mua sắm tết. Nếu để cháy nổ tại bất cứ siêu thị, hay chợ truyền thống nào trong thành phố, sẽ dẫn đến nguy cơ đảo lộn cung cầu, an ninh trật tự xã hội.

PV: Xin cảm ơn ông!