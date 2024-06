Hòa nhịp Olympic Paris 2024 cùng Vietcombank thông qua chuỗi hoạt động dành cho khách hàng

(TBTCO) - Olympic Paris 2024, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, hòa bình và khát vọng vươn tầm bứt phá khỏi các giới hạn. Cùng đồng hành với khách hàng chào đón Olympic Paris 2024, Vietcombank đã triển khai chuỗi hoạt động dành riêng cho chủ thẻ Vietcombank Visa, mang đến một mùa hè Olympic Paris 2024 sôi động và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống xanh, sống trải nghiệm đến cộng đồng nói chung và khách hàng nói riêng.

Để khởi động cho mùa hè ngập tràn ưu đãi, thông qua chương trình khuyến mại "Tận hưởng Olympic Paris 2024 cùng Vietcombank Visa", Vietcombank đã mang đến cho khách hàng cơ hội đặt chân đến kinh đô ánh sáng Paris và hòa mình vào không khí sôi động của Olympic Paris 2024.

Đến nay chương trình đã tìm ra những khách hàng nhận được chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người tới Pháp, cùng vé tham dự hai sự kiện thể thao và sự kiện bế mạc Olympic Paris 2024, trải nghiệm những khoảnh khắc thể thao đỉnh cao và khám phá vẻ đẹp văn hóa độc đáo của nước Pháp. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là món quà tri ân ý nghĩa, khẳng định nỗ lực đem lại giá trị mà Vietcombank luôn dành cho khách hàng thân thiết của mình.

Hoà nhịp sôi động Olympic Games Paris 2024.

Sống khỏe - sống xanh - sống trải nghiệm với thẻ Ghi nợ quốc tế Phiên bản giới hạn Vietcombank eVer-link Olympic Paris ra mắt ngày 12/6/2024

Thiết kế mang thông điệp tích cực: Ngoài việc khoác lên mình tinh thần thể thao, thẻ mang hình ảnh chủ đạo là linh vật Olympic Paris 2024 - chiếc mũ Phrygian của Pháp, biểu tượng của tự do, bình đẳng và khát vọng vượt qua các giới hạn.

Chất liệu thân thiện môi trường: Đây là chiếc thẻ Visa đầu tiên tại Việt Nam được làm từ nguyên liệu 100% Recycled PVC thân thiện môi trường và khuyến khích người dùng hướng tới phong cách sống bền vững.

Tăng cường bảo mật: Vietcombank là một trong những ngân hàng tiên phong và luôn đặt vấn đề an toàn bảo mật thông tin của khách hàng lên hàng đầu. Vì vậy, Vietcombank đã triển khai công nghệ in giấu một phần số thẻ trên thẻ Vietcombank eVer-link Olympic Paris, giúp tránh tiết lộ số thẻ khi thanh toán và đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng.

Phát hành thẻ phụ cho trẻ em: Trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi có thể sở hữu thẻ phụ (miễn phí phát hành thông qua ứng dụng VCB Digibank), tương tự các thẻ ghi nợ khác của Vietcombank. Với việc sở hữu một chiếc thẻ thiết kế độc đáo và mang tên mình, trẻ bắt đầu làm quen với việc tự chủ chi tiêu trong tầm kiểm soát của bố mẹ.

Tính năng hấp dẫn:

Miễn phí thường niên: Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho cả thẻ chính và thẻ phụ. Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt doanh số chi tiêu từ 5 triệu VND/năm.

Tích điểm VCB Rewards không giới hạn

Thanh toán không tiếp xúc nhanh chóng và tiện lợi

Ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác chấp nhận thẻ từ mua sắm, ăn uống, du lịch, giải trí, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp…

Chi tiêu thẻ Vietcombank Visa để nhận hàng nghìn phần quà tặng Olympic hấp dẫn

Từ ngày 23/6/2024 đến ngày 11/8/2024, Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ eVer-link Visa Olympic và các chủ thẻ Vietcombank Visa: Nhận lượt quay số trúng thưởng với nhiều phần quà thương hiệu Olympicnhư túi xách, ba lô, bình nước Olympic… khi phát hành thẻ mớihoặc chi tiêu theo quy định.

Chi tiết chương trình khuyến mại xem tại đây

Bà Đoàn Hồng Nhung - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho biết:

“Vietcombank không chỉ luôn tiên phong trong việc cập nhật những xu hướng công nghệ và tính năng bảo mật tiên tiến nhất trên thế giới, mà chúng tôi còn luôn nỗ lực để mang đến những giá trị và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trong nhiều năm,chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng trong những sự kiện lớn và năm nay là Olympic Paris 2024. Với sự kiện lần này, Vietcombank vui mừng được hợp tác với Visa trong việc ra mắt thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank eVer-link Olympic Paris, sản phẩm thẻ Visa đầu tiên trên thị trường Việt Nam ứng dụng công nghệ 100% Recycled PVC thân thiện môi trường. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống xanh đến cộng đồng. Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành và mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng trong tương lai".