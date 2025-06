Lãi suất tiến sát đáy, nhiều khả năng nhích tăng nửa cuối năm

Gần 9 triệu tỷ đồng đổ về hai “đầu tàu” kinh tế Tháng 5, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành, chính sách cho vay tín dụng điều chỉnh linh hoạt theo hướng giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế. Đến ngày 10/5, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,63%/năm, giảm 0,3%/năm so với cuối năm 2024. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (4%/năm). Đến ngày 19/5, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,49 triệu tỷ đồng, tăng 5,59% so với cuối năm 2024, tăng 18,67% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tại hai “đầu tàu” tăng trưởng của cả nước, dư nợ tín dụng lên tới 8.966 nghìn tỷ đồng, chiếm tới 54,5% toàn ngành, cho thấy vai trò áp đảo của hai trung tâm kinh tế trong việc dẫn dắt tăng trưởng tín dụng cả nước. Trong bối cảnh Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang giữ lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ phục hồi, sức bật tín dụng tại hai “đầu tàu” là tín hiệu tích cực, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm. Thống kê của Chi cục Thống kê TP. Hà Nội cho thấy, ước đến ngày 31/5/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 4.881 nghìn tỷ đồng, tăng 1,06% so với 30/4/2025 và tăng 8,32% so với 31/12/2024. Còn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đến ngày 31/5/2025 tăng 1% so với tháng trước, tăng khoảng 5% so với cuối năm 2024 và tăng mạnh 13,2% so với cùng kỳ, ước đạt 4.085 nghìn tỷ đồng.