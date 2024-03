Khai mạc Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024"

(TBTCO) - Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" diễn ra từ ngày 9 và 10/3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt du lịch Hà Nội 2024. Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội và UBND quận Tây Hồ tổ chức tối ngày 9/3 và kéo dài đến 22h ngày 10/3. Phát biểu khai mạc chương trình tối ngày 9/3, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đăng Hương Giang cho biết, năm 2024, Du lịch Thủ đô tiếp tục chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với du lịch, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", “Thành phố vì hòa bình”; “Thành phố sáng tạo”. Hà Nội sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn dựa trên các lợi thế sẵn có, đồng thời tập trung đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm mới gắn với lợi thế của từng địa phương như: khai thác các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc Sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Đồng Mô; phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch thể thao... Trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có trên 140 điểm đến, trong đó 42 điểm du lịch, khu du lịch cấp thành phố đã được công nhận. Đặc biệt, năm 2024, ngành Du lịch Thủ đô phấn đấu thu hút được trên 27 triệu lượt khách, tăng 9,22% so với năm 2023, bao gồm 5,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 109,41 nghìn tỷ đồng, tăng 17,12% so với năm 2023. Trong thời gian tới, với phương châm của Du lịch Việt Nam được nêu tại Chỉ thị 08-CT/TTg ngày 23-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ là “Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng – Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững”, ngành Du lịch Thủ đô sẽ phấn đấu trở thành điểm đến được ưa chuộng đối với khách du lịch trong nước, quốc tế. Trong Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024”, Sở Du lịch và UBND quận Tây Hồ công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân. Khu du lịch Nhật Tân có tài nguyên hấp dẫn, đã đón du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ từ năm 1999. Đến nay, khu du lịch đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ công bố Quyết định công nhận khu du lịch sẽ tạo bước tiến mới trong hành trình xây dựng, phát triển Nhật Tân thành “Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, sản phẩm du lịch đặc sắc, tiêu biểu của Thủ đô. Đặc biệt, trong chương trình người dân và du khách còn được thưởng thức màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone (thiết bị bay không người lái) được lập trình riêng theo kịch bản 3D. Đồng thời, người dân cũng được trải nghiệm không gian ẩm thực đặc sắc với 15 gian hàng, giới thiệu tinh hoa ẩm thực của quận Tây Hồ nói riêng và Hà Nội nói chung, như: Chè sen Quảng An; xôi chè Phú Thượng (vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia); cà phê muối phường Xuân La; giò chả, chả cá Xuân Đỉnh.../.

Khánh Linh