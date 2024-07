Đặc biệt, du lịch Khánh Hòa đã đón gần 5,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 88% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 2,4 triệu lượt khách, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ… Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 26.072 tỷ đồng, tăng 96,82%.