Lãi suất liên ngân hàng qua đêm quay đầu tăng

Thị trường tiền tệ tuần 3 – 7/1:

(TBTCO) - Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm sau một giai đoạn giảm thấp đã có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy nhiên, đây cũng là diễn biến thông thường trong giai đoạn đầu năm dương lịch và giáp Tết Nguyên đán khi các ngân hàng tăng nhu cầu nguồn tiền để phục vụ nhu cầu cho vay.

Lãi suất qua đêm quay đầu tăng

Trong tuần qua, lãi suất cho vay qua đêm tại thị trường liên ngân hàng tiếp tục xu hướng quay đầu tăng.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn này vào hôm giữa tuần ghi nhận mức khoảng 5,17%, tăng cao so với mức thấp kỷ lục có lúc chỉ còn 3,2% vào tuần cuối cùng của năm 2023. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng có xu hướng tăng, nhưng biên độ tăng nhỏ hơn so với kỳ hạn qua đêm, ghi nhận trong tuần này ở mức 6,24% so với 5,27% trong tuần trước.

Bảo hiểm tiền gửi vẫn là một trong những giải pháp tạo sự yên tâm cho người gửi tiền Thống kê của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/12/2022, có 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Việc lãi suất liên ngân hàng tăng thường đi liền với tín hiệu cho thấy có những ngân hàng tăng nhu cầu thanh khoản. Tuy nhiên, đây cũng là diễn biến phù hợp trong bối cảnh nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng cao phục vụ các hoạt động kinh doanh giáp Tết. Theo đó, các ngân hàng cũng cần thu hút vốn để phục vụ nhu cầu vay của khách hàng.

Trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng cho biết sẽ tập trung các giải pháp, ưu tiên cao nhất đảm bảo thanh khoản, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, NHNN cũng đặt mục tiêu điều hành tín dụng phù hợp, góp phần duy trì đà phục hồi của nền kinh tế; hướng dòng vốn tín dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; phối hợp các bộ, ngành để tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các thị trường.

Kế hoạch lạm phát năm 2023 dự kiến sẽ cao hơn thực tế năm 2022

Giao chỉ tiêu lạm phát dưới 4,5%

Trong tuần qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 04/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá năm 2022 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá năm 2023.

Theo đó, công tác quản lý, điều hành giá năm 2023 cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5% theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Vay mua nhà ở xã hội là nhóm được khuyến khích Tuần qua trong phần trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, mua nhà ở là nhu cầu chính đáng của người dân, NHNN xác định đây là đối tượng khuyến khích cho vay.

Đây cũng là chỉ tiêu lạm phát trong hoạt động ngành ngân hàng đặt ra ở góc độ kiểm soát lạm phát từ các công cụ của thị trường tiền tệ. Tuy nhiên theo NHNN, chính sách tiền tệ với bản chất là ngắn hạn nên cần hạn chế sử dụng để giải quyết các vấn đề mang tính trung, dài hạn. Chính sách tiền tệ ngoài việc góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thì nhiệm vụ quan trọng là phải đảm bảo an toàn hệ thống, bởi vậy xét từ góc độ tổng thể nền kinh tế, các chính sách kinh tế cần có sự cân đối và phối hợp đồng bộ.

Trước đó, lạm phát năm 2022 ghi nhận mức bình quân 3,15%. Trong các hoạt động khác thuộc lĩnh vực ngân hàng, tín dụng ước tăng khoảng 14,5%; VND mất giá khoảng 3,5% so với USD, mặt bằng lãi suất tăng khoảng gần 1%/năm...

Nhu cầu vốn gia tăng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Tết. Ảnh: T.L

USD biến động rất nhẹ trong tuần

Tuần đầu tiên của năm 2023 ghi nhận diễn biến khá êm đềm của thị trường ngoại tệ và biến động của đồng VND so với USD rất nhẹ. Tỷ giá USD trung tâm mở đầu tuần mới ở mức 23.606 đồng/USD, kết thúc tuần ở mức 23.605 đồng/USD, theo đó tỷ giá USD trong cả tuần chỉ giảm 1 đồng mỗi USD. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên trong suốt tuần với mức mua vào/bán ra là 23.450/24.780 đồng/USD.

Tại Vietcombank, tỷ giá VND/USD giảm trong 2 ngày đầu tiên đi làm năm 2023, chỉ tăng 1 phiên hôm 5/1 và sau đó quay đầu giảm trở lại vào phiên cuối tuần. Chốt phiên cuối tuần, tỷ giá VND/USD ghi nhận ở mức 23.300/23.330/23.650 đồng/USD (mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra). Mặt bằng tỷ giá này thấp hơn khoảng 50 đồng mỗi USD so với hôm đầu tuần.

Theo đánh giá mới đây của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, VND đã phục hồi mạnh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá của VND có thể sẽ chậm lại do ảnh hưởng của nhiều khó khăn còn hiện hữu. Standard Chartered dự báo tỷ giá USD-VND đạt 23.400 vào cuối năm 2023 và 23.000 vào cuối năm 2024.

Giá vàng tăng đầu tuần, nhưng sau đó quay đầu giảm

Giá vàng tăng mạnh ngay đầu tuần và tiếp tục duy trì đà tăng trong ngày tiếp theo, tuy nhiên, vàng trong nước quay đầu giảm trong 2 phiên cuối tuần. Kết thúc phiên cuối tuần, giá vàng SJC tại Hà Nội đã ghi nhận mức 66,1 triệu đồng/lượng mua và 66,92 triệu đồng/lượng bán ra. Mặt bằng giá này thấp hơn khoảng 200 nghìn đồng/lượng so với hôm đầu tuần.

Hiện tại, giới đầu tư vẫn kỳ vọng cơ hội bắt đáy đối với giá vàng. Tuy nhiên, diễn biến giá vàng vẫn có xu hướng giảm dù tốc độ giảm không nhiều nên nhà đầu tư vẫn có tâm lý trì hoãn để quan sát các diễn biến rõ rệt hơn.