Lợi nhuận doanh nghiệp dự báo phục hồi rõ nét trong quý II

(TBTCO) - Lợi nhuận toàn thị trường quý II/2024 được dự báo có thể tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, bên cạnh những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh phục hồi rõ nét thì cũng còn những doanh nghiệp lại được dự báo ở mức tăng trưởng chậm.

Báo cáo ngành mới nhất của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết, lợi nhuận toàn thị trường trong quý II/2024 được dự báo có thể tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc có một mức nền thấp từ cùng kỳ và sự phục hồi nhẹ của hoạt động sản xuất và tiêu dùng.

Cụ thể, với ngành bất động sản, MBS Research nhận định, ngành bất động sản quý II phục hồi nhưng có sự phân hoá. Theo đó, kết quả kinh doanh của nhóm bất động sản dân cư trong quý II theo dự phóng sẽ không có đột phá do thiếu dự án bàn giao và tình trạng pháp lý chưa thay đổi trước khi các luật mới ban hành (dự kiến ngày 1/8/2024). Các yếu tố như lãi suất, chi phí bán hàng giảm sẽ hỗ trợ phần nào cho lợi nhuận quý II này.

Lợi nhuận ròng ngành bất động sản dự kiến đi ngang. Một số doanh nghiệp dự kiến có lợi nhuận giảm 50 - 70% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu bàn giao dự án giảm. Phân khúc đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục trầm lắng do tính đầu cơ và vấn đề pháp lý.

Dự báo của MBS về lợi nhuận một số doanh nghiệp bất động sản.

Với ngành ngân hàng, các ngân hàng được dự báo có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận giảm nhẹ. Biên lãi ròng (NIM) sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm do lãi suất cho vay giảm trong khi lãi suất huy động tăng nhẹ ở hầu hết các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng trong quý II dự báo khả quan hơn quý I nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ, khiến thu nhập lãi thuần chưa thể tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng sẽ không tăng cao, với mức tăng nổi bật ở một số ngân hàng có tăng trưởng tín dụng tốt, trong khi một số ngân hàng ghi nhận lợi nhuận âm do cùng kỳ năm ngoái ở mức cao.



Với ngành khu công nghiệp, theo các chuyên gia của MBS Research, lợi nhuận có thể suy giảm trên mức nền cao so với cùng kỳ. Trong khi đó, ngành vật liệu cơ bản đang tiếp tục đà phục hồi trong quý II với điểm sáng nổi bật từ nhóm doanh nghiệp thép. Nhóm thép cho thấy mức phục hồi lợi nhuận đáng kể nhờ giá nguyên vật liệu giảm, làm tăng biên lợi nhuận gộp lên 12% so với 5% của năm 2023.

Dự báo của MBS về lợi nhuận một số doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng cơ bản.

Với ngành dầu khí, trong quý II, các doanh nghiệp ngành dầu khí có thể tiếp tục phân hóa lợi nhuận. Nhóm cổ phiếu thượng nguồn có thể ghi nhận lợi nhuận tăng tốt nhờ khối lượng công việc tăng, trong khi nhóm cổ phiếu trung nguồn dự kiến lợi nhuận đi ngang và nhóm hạ nguồn có sự phân hóa rõ rệt. Lợi nhuận của một số doanh nghiệp hạ nguồn đi ngang từ mức nền cao, trong khi một số khác bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoạt động bảo dưỡng nhà máy.

Với ngành điện, về điện khí, sản lượng cải thiện so với mức thấp của quý I, nhờ các nhà máy sử dụng khí Đông Nam Bộ như Nhơn Trạch 1&2 và cụm Phú Mỹ được huy động trở lại, nhưng vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của các doanh nghiệp điện khí dự kiến cải thiện so với quý I do được huy động trở lại và giá thị trường điện cao.

Về thuỷ điện, sản lượng cải thiện mạnh từ cuối tháng 5 đầu tháng 6 sau khi tích nước trong quý I, các hồ thủy điện ở miền Bắc và Trung duy trì mức nước tốt. Tuy nhiên, doanh thu của nhiều thủy điện lớn có thể không cải thiện tương ứng do giá bán giảm, đặc biệt là các doanh nghiệp có giá điện hợp đồng thấp.

Về điện than, sản lượng điện than có xu hướng giảm từ tháng 6, nhưng vẫn giữ mức huy động ngang với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến sản lượng điện than quý II/2024 vẫn duy trì tăng trưởng nhờ huy động tốt trong tháng 4 - 5, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của nhóm.

Với ngành bán lẻ, về bán lẻ ICT-CE ( (máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, TV...) tiếp tục tăng trưởng chậm, nhưng lĩnh vực điện máy ghi nhận tăng trưởng hai chữ số do nhu cầu lắp máy lạnh tăng cao nhờ thời tiết nắng gắt. Các nhà bán lẻ tăng giá sản phẩm so với cùng kỳ năm trước, cải thiện biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của mảng ICT-CE rõ rệt so với cùng kỳ./.